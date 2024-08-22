薔薔無名指驚見「戒指套牢」！4月剛示❤️肌肉男…網激動：要結婚了嗎

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）出道自《我愛黑澀會》，近年跨足YouTuber領域，2022年還自立門戶開了「福利文創」工作室，事業再創巔峰的同時，感情動向一樣備受關注。近日格外引起討論的是，她被粉絲發現無名指居然悄悄戴了戒指！

▲▼薔薔無名指被戒指套牢。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



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照片中，可以看到薔薔身穿一件設計獨特的上衣，大面積且多處挖洞的剪裁，讓她辣露半球和結實腹肌。下半身搭配亮片短褲和棕色高筒靴，完美襯托出穠纖合度的雙腿線條。

▲薔薔穿超辣拍照。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



薔薔22日於社群網站上傳了這系列在路邊拍攝的性感美照後，她語帶神秘地問「哪裡不一樣」，還要粉絲鎖定她的頻道，似乎將在影片中公開答案，但已經引起不少粉絲驚呼：「戒指！要結婚了嗎？！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



事實上，薔薔4月曾主動PO出一張和肌肉男的合照，並附上一顆愛心圖案喊「直到視線變得模糊，直到不能呼吸，讓我們形影不離」。關於男方的真實身分，她僅解釋是「固定伴遊」，並透露頻道裡有很多伴遊，「如果大家喜歡或是有興趣的話，也可以推薦不同的伴遊。」

▲薔薔4月剛分享和肌肉男的合照，文末還附上一顆愛心圖案。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）