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打破婚變傳聞！王瀅復出曝光1.3億百坪豪宅　老公：被看光光了

記者許逸群／台北報導

藝人王瀅大動作復出演藝圈，在自家1.3億的百坪豪宅內開機當網紅、拍短影音聊婚姻，搶攻年輕市場，大破婚變傳聞，才兩個多月流量就衝近50萬！老公南國建設小開楊立傑一點不反對老婆復出，小倆口7月時還到法、荷、比7度蜜月，她老公笑嘆：「我們家全被看光光了！」

▲王瀅大動作復出演藝圈。（圖／（鏡藝宏海提供）

▲王瀅大動作復出演藝圈。（圖／（鏡藝宏海提供）

女星復出總是會被誤會婚姻「觸礁」，王瀅懶得解釋笑說：「我7月才和老公到法、荷、比度蜜月。」她跟老公結婚之前就約定好要每年重度蜜月，小倆口向三個女兒請了兩周的假，以輕鬆自在的走法，從巴黎進到比利時跟兩對朋友會合，再接著坐火車去荷蘭，完成了「7度蜜月」。

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▲王瀅大動作復出演藝圈。（圖／（鏡藝宏海提供）

▲王瀅與老公「7度蜜月」。（圖／（鏡藝宏海提供）

特別的是，王瀅到法國巴黎度蜜月時，正值奧運開幕期間，她坦言「是比較不是正確選擇」。除了滿街武警，知名景點也都被管制，最麻煩的是這次他們旅行以火車為主，「不只誤點，我們坐到一半，還要求我們全班的人下車，再換另一班。」整趟過程中，他們的旅途都充滿緊張感。

▲王瀅大動作復出演藝圈。（圖／（鏡藝宏海提供）

▲王瀅一復出就獲得廠商青睞，受邀擔任品牌大使。（圖／（鏡藝宏海提供）

王瀅復出除新簽鏡藝宏海經紀公司，也以7位數拿下新運動品牌擔任品牌大使。她說：「這些年常常收到粉絲敲碗，希望我回到觀眾的面前，沒想到，偶然機會下，結識目前經紀公司。」王瀅雖已生三女，但她每天堅持吃不超過1500大卡保持曼妙身材，也讓她獲得時尚運動品牌的青睞。

▼王瀅在自家豪宅拍攝短影音當網紅

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