王齊麟被爆網購完內褲…跟賣家自誇「我是大蟒蛇」！陳詩媛回應了

記者潘慧中／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟4月大方認愛「樂天女孩」陳詩媛（十元），小倆口的隔空互動是不少網友的關注焦點。近日格外引起討論的是，他最近被爆料買琳妲（林羿禎）自創品牌的內褲時說，「齁我是大蟒蛇」，女友得知後也回應了。

▲王齊麟被琳妲爆料自誇是「大蟒蛇」。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



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琳妲最近在社群平台上傳明星賽的各種幕後花絮片段，其中，當她一看到陳詩媛就爆料，王齊麟不只稱讚她自創品牌的內褲很好穿、還說「齁我是大蟒蛇」，十元聽完忍不住笑出來！

▲▼陳詩媛聽完忍不住笑出來。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



陳詩媛接著透露，「那我要證實他（王齊麟）真的說他要自己去下單，我說不用，你不用下單」，不料話說到這裡，琳妲打斷直言「我以為妳要證實他是大蟒蛇欸」，笑翻所有人。

▲琳妲以為陳詩媛要證實王齊麟是大蟒蛇。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



後來，陳詩媛和雙胞胎姊姊陳詩雅合體時，被琳妲問到王齊麟是否會認錯時，她直言不會，「認錯真的是可以分手。」如果哪天真的牽錯、親錯的話，陳詩雅笑回：「我會想吐！」

▲▼陳詩媛笑說如果王齊麟認錯她和姊姊「真的是可以分手」。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

