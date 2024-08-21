汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張穎穎曾與汪小菲有過一段情，她昨（20日）因不滿男方母親張蘭酸自己，在微博上不斷開砲，引發網友關注。沒想到，汪小菲的新婚妻子Mandy（馬筱梅）竟也於21日參戰，直批張穎穎「知三當三」。

▲Mandy 21日隔空開砲張穎穎。（圖／翻攝自小紅書／Mandy曼蒂、張穎穎）

Mandy 21日在看到張穎穎聲稱有證據、網友留言影射「什麼梅是小四小五來的」後，憤怒回應說：「別把自己的痛苦和不如意遙遙在一個素昧平生的陌生人身上，我是2023年10月在台灣因為朋友才認識的汪小菲，在這之前並不認識他。造謠沒用！事實擺在這！」

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▲Mandy回覆網友留言。（圖／翻攝自小紅書／Mandy曼蒂）

另外，對於有網友指稱先前汪小菲被流出的私照中，其中有一張是她，Mandy強硬反駁說：「你應該去找原圖，拿著原圖上法庭上說。」更隔空嗆張穎穎：「用這些手段也掩蓋不了一輩子知三當三的污點。」不過該評論目前已刪除。

▲Mandy說張穎穎「知三當三」。（圖／翻攝自微博）

對此，張穎穎於微博發文表示，她看到網友傳來關於Mandy回應的截圖時，感到很驚訝，「我以為對方女孩子是很聰明的，還是我高看了，說那句話把你男人置於何地？」張穎穎說，自己總是堅持不傷害女方，因為她深知每次的糾紛，都是各路女方在收尾，男方則隱身不見，「偽豪門的生活真的很不易，多存點錢才是對的，不然以後需要花很多錢打官司和治病。」

▲張穎穎發文狂酸。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）