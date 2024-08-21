李千娜天體營拍戲：有看到毛毛　「跟小8女女激吻」黃尚禾反應曝

▲趙逸嵐跟李千娜飾演同志愛侶。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃庠棻／台北報導

三立新戲《Q18量子預言》講述AI科幻，已在15日播出，今（21）日舉辦媒體聯訪，劇中演員李千娜、趙逸嵐（小8）、盧以恩一同出席。其中，李千娜、趙逸嵐在戲裡是一對同志愛侶，被問到拍戲有沒有特別印象深刻的場景，竟意外透露出兩人曾一起在天體營拍戲。

▲李千娜、趙逸嵐、盧以恩出席《Q18》聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

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李千娜、趙逸嵐在《Q18量子預言》中飾演一對同志愛侶，片中有不少激情的吻戲。趙逸嵐透露自己在拍這部戲之前，完全不認識李千娜，後來得知要跟對方拍戲，才趕緊聯繫上，所幸私底下跟對方的老公黃尚禾很好，加上透過人類圖，很輕鬆地就熱絡起來了。

▲李千娜、趙逸嵐在《Q18量子預言》飾演同志愛侶。（圖／記者周宸亘攝）

被問到《Q18量子預言》中印象最深刻的吻戲，李千娜、趙逸嵐不約而同談到了一場要爬上樹的吻戲，透露當天是在一個天體營拍攝，現場有著全裸的形形色色男女，兩人強調出現在畫面中的人並非臨時演員，而真的是一群崇尚自然的民眾。

▲李千娜透露在天體營拍吻戲。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，李千娜說到在天體營拍戲的過程，透露當天在沙灘上拍攝，真的可以看到其他人的裸體，甚至驚呼「真的有看到毛毛」；趙逸嵐則回憶道「真的裸體站在面前」，且距離非常近，讓兩人都不知道眼睛該放哪。此外，李千娜跟趙逸嵐有多次吻戲，被問到老公黃尚禾的反應，表示丈夫覺得很青春，私底下也不是會吃醋的類型。

▲趙逸嵐跟李千娜飾演同志愛侶。（圖／記者湯興漢攝）