小孟老師／8月24日星座運勢　魔羯準備接招！曖昧對象頻放電

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：平穩安定幸福

感情：愛情同心協力

財運：把握瞭解政策

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：獅子

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雙子座

工作：和善有吸引力

感情：新朋友好人緣

財運：標的物有價值

幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：水瓶

天秤座

工作：順利獲得資源

感情：決定追求對方

財運：獲得收益機會

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：事情有好發展

感情：曖昧者頻放電

財運：投資目標增加

幸運色：大紅色

貴人：巨蟹

小人：射手

金牛座



工作：事業企圖心旺

感情：打扮受人注視

財運：特殊財運管道

幸運色：紫色

貴人：雙魚

小人：牡羊

處女座

工作：受到公司重視

感情：參考家人意見

財運：控制購物慾望

幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：耐力佳好脾氣

感情：戀愛層次提升

財運：賺取小額買賣

幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：天秤

天蠍座

工作：聽從老闆指示

感情：信任伴侶付出

財運：精打細算增值

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：雙魚

雙魚座

工作：願意互相配合

感情：愛情際遇不錯

財運：賣方大賺一筆

幸運色：亮紅色

貴人：處女

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：主宰自己時間

感情：纏綿在浪漫中

財運：買彩券有所獲

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：天蠍

獅子座

工作：新的制度實施

感情：可以當機立斷

財運：可望擴大投資

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：處女

射手座

工作：攜手解決問題

感情：得到家人祝福

財運：把握賺取利潤

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。