串流收視週榜／《私藏浪漫》太甜「登3平台熱門」！2台劇強勢開播

記者陳芊秀／綜合報導

巴黎奧運圓滿畫下句點，許多戲劇節目重新復播，再加上8月中旬開播的新劇，讓各家串流平台的排名變動相當激烈。台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》完結後，新劇《聽海湧》、《Q18量子預言》相繼上線，被視為黑馬陸劇的《私藏浪漫》成了霸榜劇。

friDay影音／《是偶然嗎？》霸榜4週

▲friDay影音收視週榜（8/12-8/18）。（圖／friDay影音提供）

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韓劇《是偶然嗎？》自開播至今已經連續4週平台收視第一。該劇由金所泫、蔡鍾協主演，描述男主角偶然重逢10年前初戀的故事，充滿浪漫甜蜜氛圍。日劇《海的開始》連續兩週都是平台第2，該劇由目黑蓮主演，描述性格溫柔的上班族，意外得知離世的前女友為自己生下女兒，劇集描述有血緣、沒有血緣的親子、家族關係，台詞細膩深刻。

▲《是偶然嗎？》霸榜4週平台第一。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《聽海湧》開播

▲Hami Video收視週榜（8/12-8/18）。（圖／Hami Video提供）

《聽海湧》是以第二次世界大戰期間為時代背景，描述在日本殖民時期被徵召的台籍青年，被派去監管盟軍戰俘，戰後被送上軍事法庭審判的故事，由吳翰林、黃冠智、朱宥丞、連俞涵、施名帥、周厚安和Runa連袂主演。全劇共5集，開播首週登上平台第3，同時本週平台收視前10名，只有《聽海湧》、《好搭檔》是劇集，其他皆是電影。

▲《聽海湧》故事以第二次世界大戰期間為時代背景。（圖／公視提供）

iQIYI／張娜拉《好搭檔》衝第3

▲iQIYI收視週榜（8/12-8/18）。（圖／iQIYI提供）

張娜拉《好搭檔》因轉播奧運賽事暫停2週，8月16日恢復播出，火速在各家串流平台衝榜，最新一週是iQIYI第3名。仙俠陸劇《四海重明》穩居平台冠軍，日前已經開放搶先看大結局。

KKTV／陸劇《私藏浪漫》飆第7

▲KKTV收視週榜（8/12-8/18）。（圖／KKTV提供）

陸劇《私藏浪漫》在KKTV衝上收視第7，而平台收視榜過去一向是以日劇、日本動畫為主，陸劇以黑馬之姿進前10名相當難得。《私藏浪漫》描述男女主角閃婚又隱婚，持續在同個職場工作，同時婚後生愛的故事，男主角魏哲鳴戲裡默默暗戀張佳寧，只在喜歡的人面前放下冷漠，深深擄獲一票愛看甜寵劇的觀眾。

LINE TV／《私藏浪漫》霸榜第一

▲LINE TV收視週榜（8/12-8/18）。（圖／LINE TV提供）



《私藏浪漫》持續是LINE TV收視排行第一，第2名是已經播畢的《我的婆婆2》。張娜拉的韓劇《好搭檔》之前是平台冠軍劇，受到奧運轉播而停播兩週，復播後收視排行的走勢也令人期待。

▲《私藏浪漫》描述隱婚戀愛，在台灣相當受觀眾喜愛。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《Q18：量子預言》開播

▲MyVideo收視週榜（8/12-8/18）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo收視第一是張娜拉《好搭檔》，而第2、3名依序是《我的婆婆2》以及《Q18：量子預言》。而《Q18：量子預言》是科幻題材台劇，由鴻海科技集團出品並投資拍攝，並找來李銘順、天心、炎亞綸、石知田、金士傑等人演出，故事探討量子世界的人性。其中石知田、炎亞綸有一場AI吻戲，播出後掀起話題。陸劇《私藏浪漫》從上周第4名降至第5名，仍是前10名熱劇。

▲《Q18：量子預言》開播。（圖／MyVideo提供）