快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯叔元被爆祕密結婚一年，又被人指控介入他人婚姻，妻子離婚4個月就與他再婚，並且與家人斷聯等。他21日透過社群平台怒斥爆料遭抹黑，「我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證」。

▲柯叔元回應。（圖／翻攝自臉書）



柯叔元駁斥週刊報導中對他婚姻的指控。他表示與妻子結婚是因為兩人相知相愛，並在對的時間找到彼此，開始交往時雙方均為單身，「我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證，因為珍惜緣分而結婚，對於不實的標題報導，及有心爆料者不實的謠言、臆測對我造成的傷害，我會保留法律追訴權。」

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最後柯叔元感謝能在人生下半場找到相知相惜的伴侶，他表示會珍惜這段緣分，希望大家能夠祝福他們的婚姻，同時承諾將全力保護妻子，不讓她受到任何傷害。



【柯叔元全文】

我結婚，是因為我跟太太相知、相愛、相互珍惜，幸運的在對的時間，找到彼此。我們開始交往的時候，兩人都是單身，什麼叫做「介入別人婚姻」？鏡週刊只要有人爆料、有人亂說他們沒有根據的臆測，就可以不經查證而報導嗎？就可以下一個跟事實不符的標題嗎？

身為一個影響力廣大的媒體，應該有你們該負的社會責任，不應該用這種毫無根據的臆測報導、影射標題來毀壞我跟太太的名譽。我也沒得罪你們，為什麼要抹黑我呢？

我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證，因為珍惜緣分而結婚，對於不實的標題報導，及有心爆料者不實的謠言、臆測對我造成的傷害，我會保留法律追訴權。請鏡週刊更正不實的報導內容。

人生下半場可以找到遇到相知相昔的牽手，我很幸運，也很珍惜這段緣分，希望大家祝福我們，我也會好好的保護太太，不讓她受到任何傷害。