徐乃麟脫口「我跟唐從聖打一場」！拳上主辦聽到了 同台天價酬勞曝

▲徐乃麟七年前曾對唐從聖飆國罵引起軒然大波。（圖／翻攝自徐乃麟唐從聖臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

上月中綜藝大哥徐乃麟（乃哥）大動作到台北地院按鈴申告，針對多年前出1千萬幫蔡姓友人調頭寸，卻輾轉遭《刑法》偽造有價證券罪而被告一事，向蔡男及曹女提告誣告及偽證兩項罪名，當天他氣憤表示這兩人毀他名節，也強調這輩子他從沒做過狗屁倒灶的事，進入演藝圈42年來，唯一做最錯的就是「對不起唐從聖、飆罵唐從聖」，他主動重提2017年在節目上對唐從聖飆國罵的往事，看來這7年來他一直對此事耿耿於懷感到歉疚。

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▲上月徐乃麟曾到台北地院按鈴申告，又重提對不起唐從聖一事。（圖／記者林士傑攝）



日前時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，約莫在今年五月底六月初，有專辦格鬥拳擊擂台賽的主辦單位，想邀請乃哥與唐從聖參加格鬥賽，只要對戰三場各90秒的比賽，便有七位數酬勞入袋，根據爆料者表示，多年前曾赴泰國拜師學過泰拳的唐從聖，對於這邀約欣然接受並躍躍欲試，但到了乃哥那邊經紀人卻婉拒，似乎是經紀公司有其他考量。

▲有廠商想找徐乃麟對戰唐從聖，該主辦方去年邀請Toyz和鍾培生對打造成轟動。（圖／翻攝自鍇睿國際臉書）



據查提出邀約的這個主辦單位，在2023年7月5日曾在台北小巨蛋舉辦《拳上 Tha Cage 終於之戰》，壓軸主秀由Toyz和鍾培生這對多年的死對頭對戰造成轟動，其實當時Toyz落敗後曾上乃哥節目，聽到Toyz和鍾培生兩人在這場拳賽分別賺了幾千萬元，讓乃哥忍不住說：「幫我找唐從聖來，幫我安排，我跟他打一場。」而當天現場來賓陳沂也開玩笑喊第二季想跟「雞排妹」鄭家純打鐵籠戰和泥巴戰，更提醒乃哥要包票看比賽，沒想到如今主辦方真的找上門約他和唐從聖對戰，但答案卻是回絕。

▲聽到Toyz打一場便荷包滿滿，徐乃麟開玩笑點名唐從聖「我跟他打一場」。（圖／翻攝自星光歡樂城 YouTube）



據了解主辦方過去除找Toyz和鍾培生外，也曾邀請過孫生對戰小哥哥艾理，同樣製造話題頗有看頭。不過先前擔任《拳願明星格鬥賽》選秀導師的孫安佐，因為與「台中拳王」韓森上演全武行，有消息指孫安佐向主辦方表示想參與《拳上》，主辦方擔憂可能會「出亂子」而暫時不考慮合作。

▲唐從聖多年前曾赴泰國學習泰拳，有點拳腳功夫。（圖／報系資料照／中天提供）



日前該單位請到超級網紅統神與蹦闆出席《拳上2024》，兩人將於12月21日開戰用拳頭說話，酬勞甚至高達8位數，但沒想到才在記者會上就已吵得不可開交，蹦闆甚至當眾宣布，若打輸統神將關閉頻道並退出自媒體，並要統神也給出承諾，讓統神當場一度失控飆罵蹦闆：「你給我閉嘴！從多次邀約的對戰名人來看，可以看得出這家公司相當「會挑人」。

▲該主辦方邀請網紅統神與蹦闆對打，光在記者會上就火藥味十足。（圖／翻攝自CFC 鍇睿格鬥冠軍賽臉書）



不過本刊致電乃哥，詢問他是否有接獲與唐從聖對打的邀約，他當場大笑出來說：「我不知道這件事耶！但如果是娛樂性質的話，我覺得無傷大雅耶！有錢賺又有效果的事情何樂而不為？去年Toyz去打就很有效果啊！」他表示他也有看到統神與蹦闆要站上擂台的新聞，他表示「現在的網路世界就是這樣啊！他們網紅都需要有爆點」，至於唐從聖與他拍過麻將廣告後就未再上他節目一事，乃哥也自嘲：「畢竟我也沒剩幾個節目了嘛！但是從從過幾天就要來上我的《醫師好辣》啊！哪有不同台啦！」而致電唐從聖則未能取得回應。

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