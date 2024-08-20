慈妹海邊解放比基尼！　「側面形狀看光」激辣

記者王靖淳／綜合報導

富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員慈妹（彭翊慈），平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就在IG大方秀出一系列在海邊的比基尼辣照，貼文曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言驚呼：「性感女神。」

▲慈妹是富邦啦啦隊Fubon Angels成員。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

照片中，慈妹身穿一套淺色的比基尼，脖子上掛著一條項鍊，頭上再搭配一頂卡其色的帽子，她除了正面看向鏡頭之外，也轉向側面，不僅完美展現傲人好身材，整體風格更是相當清新又富有自然的度假感。她臉上還掛著一副大大的墨鏡，雖然部分的臉部遭遮住，但仍然可以看出出燦爛的笑容，表情充滿開心與放鬆。

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▲▼慈妹在IG分享比基尼辣照。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

在其他張照片中，慈妹站在海灘上，微微將身體往前傾，她將雙手自然地垂放在身體兩側，頭則是微微側向一邊，露出燦爛的笑容，不僅展現出輕鬆的姿態，整個動作更流露出她正在享受海灘美好時光的自在感。為此，慈妹在文中害羞表示「把握當下，把我愛分享出去。」一系列辣照曝光後，吸引網友按讚留言表示「太美」、「好漂亮」、「我不行了」，紛紛稱讚她的身材比例極佳。