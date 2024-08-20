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鳳梨自爆願意加入《拳上》！　「突道歉主辦人」關鍵原因曝光

記者王靖淳／綜合報導

《拳上2024》將於12月舉辦，網紅鳳梨日前才在社群發文表示「原來網路吵架可以約拳上…誰幫我約一下馮高鉦崴…」，直呼想約馮語婷一起去拳上，不過事後發生一個插曲，他誤把主辦方的臉書誤認成假帳號。為此，他今（20）日在社群發文向主辦道歉，同時也表示：「在下是願意參與拳上的。」

▲鳳梨（圖／翻攝自Facebook／吳泓逸）

▲鳳梨發文透露，自己願意參加拳上。（圖／翻攝自Facebook／吳泓逸）

鳳梨在文中表示，自己的粉專收到了一則拳上活動主辦方的留言，但因為帳號看起來實在太像假帳號，所以他當下並未認出該帳號是主辦方的帳號。他直言：「我根本不知道是主辦方…」直到半夜再次查看訊息後，才確認這個事實，同時也文中提到，若主辦方能夠邀請到馮語婷，那麼他也願意參與這場拳上活動。

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▲鳳梨（圖／翻攝自Facebook／吳泓逸）

▲鳳梨發文透露，將主辦方的臉書誤認成假帳號。（圖／翻攝自Facebook／吳泓逸）

此外，鳳梨在文中附上三張照片，內容分別為一張對話圖、一張粉專圖、一則留言截圖。透過他分享的畫面可見到，拳上主辦方使用一個沒有頭貼的帳號，到鳳梨的粉專留言，好奇問他「要來打嗎？」不料，鳳梨因為不知道這是主辦的帳號，因此就問對方是哪位，結果在得知真相後他又現身留言，尷尬地寫下：「抱歉，原來您是主辦。」貼文曝光後，再度掀起網友留言討論。

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