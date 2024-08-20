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孫安佐拳賽案外案！孫鵬狄鶯遭影射怒了　發聲要求「3天內給交代」

記者蔡宜芳／綜合報導

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前在真人秀《拳願之星》中，和「台中燒打雞」韓森起衝突，掀起不小的話題，然而，沒想到事件竟延伸出案外案。孫安佐的經紀人「重讀教條」20日拍片發聲，透露孫鵬、狄鶯不滿遭韓森影射，要求主辦和韓森出面給交代。

▲▼孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲孫安佐（中）日前在節目上被韓森打巴掌。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

重讀教條在影片中指出，孫安佐和韓森起衝突的當天，自己也在現場，認為只要現場沒有打起來，其它的都是小事，「我們是想把怒氣放在擂台上正式解決，因為這個是男子漢的做法。」然而，他對《拳願》的專業度表示質疑，問道：「為什麼這個節目在還沒有發出去之前，就有人流出這個畫面，讓新聞媒體大肆宣揚？誰來負責？」

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▲▼孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代。（圖／翻攝自Instagram／b.t_r.t.d_lucifer31）

▲孫安佐經紀人質疑畫面外流一事。（圖／翻攝自Instagram／b.t_r.t.d_lucifer31）

重讀教條提到，他近日正與節目主辦方積極溝通舉辦拳賽的事宜，然而，在討論過程中，突然發生了一件嚴重的事情。重讀教條表示，孫鵬、狄鶯對於韓森的發言感到非常不滿與憤怒，「今天韓森你的言論針對孫安佐，他們沒有意見，但是已經罵到他們父母那邊去了。什麼排泄物無法清理，這件事情不就是在影射家長嗎？」直言主辦方和韓森若沒給出一個交代，「我看《拳願》也不用辦下去了。」

▲▼孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代。（圖／翻攝自Instagram／b.t_r.t.d_lucifer31）

▲孫鵬和狄鶯不滿韓森的發言。（圖／翻攝自Instagram／b.t_r.t.d_lucifer31）

重讀教條表示，孫鵬和狄鶯認為，他們沒辦法放任讓兒子去和一個不懂得尊師重道的人比賽，「更何況他們也嚴重懷疑韓森你今天想利用這場全賽去提高你的身價，在尊師重道都沒搞定的情況下，孫鵬哥是絕對、絕對不會答應這件事情的。」他也強調，孫安佐是一個有勇氣的人，如果有人要約他開戰，他絕對不會退卻。

重讀教條說，現在的問題已經是《拳願》、韓森和孫鵬、狄鶯之間的事情了，他認為，如果主辦方和韓森忽視這件事情，就等於是將孫鵬和狄鶯的面子踩在地上，「我們現在就針對這件事情，包含上述影片流出的問題，三天內，我這邊代表兩位家長就給你們三天內的時間做回覆，你們自己等著辦。」

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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