女團babyMINT「記者會開一半突暴哭」　親揭團內爭執內幕

記者蔡琛儀／台北報導

出身自《未來少女》的女團「薄荷水晶」，今（20日）舉辦成團記者會，正式宣佈全新團名為「babyMINT」，由6名成員粼粼LIN、韋喬薺Vikky、熙妍Siena、品妡PX、栩栩XUXU、丞妘Yun組成，6人看到應援影片，再加上前隊友萩璇和言菱在台下，想起當初一起奮鬥的回憶，讓品妡當場哭到上氣不接下氣。

▲▼女團babyMINT正式成團。（圖／記者湯興漢攝）

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至於另一位退團的隊員曹晶晶目前則在白冰冰主持的《我愛冰冰Show》中表演，對此babyMINT表示：「她有跟我們說，要帶著她的份繼續努力，我們也祝福她各方面都順利。」據了解，萩璇和言菱的合約仍在華研，但前者往戲劇、後者則是因學業關係退團。

而《未來少女》製作人詹仁雄、主持人木木（林葦妮）更親自到場獻上祝福。木木分享在錄製《未來少女》的前一天，她跟babyMINT圍在一起，把所有的大人支開暢聊心事，今天看到她們成團非常感動：「你們一直以來都是這麼勇敢的人，當初我一直希望你們要記得自己很強大，你們也成功過關斬將，一路走到今天，恭喜你們正式出道！」

▲▼女團babyMINT成團記者會，詹仁雄和木木都來站台。（圖／記者湯興漢攝）

她也送上了多支復古玩具手機，「以後babyMINT在演藝之路上或是任何時候需要我，只要一通電話隨Call隨到，一日師姐終身師姐！千萬不要客氣！」詹仁雄則送上打歌宣傳兌換卷，表示以後拿著這張券就可以無條件到他的節目宣傳。

6人提到，她們曾吵過最大的架是為了工作，因為大家立場不同，結果就在群組吵起來，栩栩說自己因為被罵一長串，完全沒有機會插畫，因此氣到落淚，卻被前隊友言菱嗆「哭屁」，；而有法國血統的Vikky則被隊友爆料因中文不太好，有一次脫口：「所以現在是怎樣。」被誤會講話很嗆，她笑說自己沒那意思，所以現在傳訊息都會在文字後面加一堆表情符號緩和。現在他們在團內若有大事要決定，都用投票的方式，少數服從多數。