記者吳睿慈／綜合報導

南韓模特兒兼演員鄭河俊（音譯，정하준，jung hajoon）2017年曾在太妍的〈Fine〉亮相過，他隔年轉戰戲劇圈，出演《薛西弗斯的神話》、《警察學校》等劇，累積出知名度。在台灣也有粉絲的他，近日秘密到訪台灣旅遊，引起大批粉絲嗨喊「他居然也來了」。

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▲鄭河俊來台灣玩。（圖／翻攝自鄭河俊IG）



自疫情緩解後，韓星這兩年經常來到台灣獨旅，演員鄭河俊18日突然貼出人在桃園機場的認證照，手上還拿著悠遊卡，正式啟動本趟旅行，有趣的是，他的旅遊照相當討喜，站在便利商店前的啤酒冰櫃前露出嘟嘴表情，還在街道旁擺出單腳站立的街拍照。

▲▼鄭河俊貼出各種台灣味認證照。（圖／翻攝自鄭河俊IG）



鄭河俊表情生動又活潑，遊遍整個台北，一行人還前往大安森林公園，雖沒有附上文字，但照片已經說明他的旅遊蹤跡，就連道地的台灣為金門高粱酒也沒錯過，網友看到熟悉的繁體中文招牌，立刻認出他的所在地。

▲鄭河俊2017年曾在太妍的〈Fine〉亮相。（圖／翻攝自〈Fine〉MV YouTube）



台灣粉絲在留言區暴動寫下「你眼中的台灣真有趣」、「歡迎來台灣」、「你來台灣了啊」、「希望你這次有玩的開心下次再來」、「期待下次再來台灣」。

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