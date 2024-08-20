ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

太妍MV男主角鄭河俊現身大安　粉絲看招牌好嗨：你眼中台灣真有趣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓模特兒兼演員鄭河俊（音譯，정하준，jung hajoon）2017年曾在太妍的〈Fine〉亮相過，他隔年轉戰戲劇圈，出演《薛西弗斯的神話》、《警察學校》等劇，累積出知名度。在台灣也有粉絲的他，近日秘密到訪台灣旅遊，引起大批粉絲嗨喊「他居然也來了」。

▲▼ ▲▼ 太妍MV男主角鄭河俊現身大安！　粉絲看眼熟招牌好嗨：你眼中台灣真有趣。（圖／翻攝自鄭河俊IG）

▲▼ ▲▼ 太妍MV男主角鄭河俊現身大安！　粉絲看眼熟招牌好嗨：你眼中台灣真有趣。（圖／翻攝自鄭河俊IG）

▲鄭河俊來台灣玩。（圖／翻攝自鄭河俊IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭河俊來台灣玩。（圖／翻攝自鄭河俊IG）

自疫情緩解後，韓星這兩年經常來到台灣獨旅，演員鄭河俊18日突然貼出人在桃園機場的認證照，手上還拿著悠遊卡，正式啟動本趟旅行，有趣的是，他的旅遊照相當討喜，站在便利商店前的啤酒冰櫃前露出嘟嘴表情，還在街道旁擺出單腳站立的街拍照。

▲▼ ▲▼ 太妍MV男主角鄭河俊現身大安！　粉絲看眼熟招牌好嗨：你眼中台灣真有趣。（圖／翻攝自鄭河俊IG）

▲▼鄭河俊貼出各種台灣味認證照。（圖／翻攝自鄭河俊IG）

▲▼鄭河俊貼出各種台灣味認證照。（圖／翻攝自鄭河俊IG）

鄭河俊表情生動又活潑，遊遍整個台北，一行人還前往大安森林公園，雖沒有附上文字，但照片已經說明他的旅遊蹤跡，就連道地的台灣為金門高粱酒也沒錯過，網友看到熟悉的繁體中文招牌，立刻認出他的所在地。

▲▼ 太妍MV男主角現身大安！　粉絲看眼熟招牌好嗨：你眼中台灣真有趣。（圖／翻攝自〈Fine〉MV YouTube）

▲▼ 太妍MV男主角現身大安！　粉絲看眼熟招牌好嗨：你眼中台灣真有趣。（圖／翻攝自〈Fine〉MV YouTube）

▲▼ 太妍MV男主角現身大安！　粉絲看眼熟招牌好嗨：你眼中台灣真有趣。（圖／翻攝自〈Fine〉MV YouTube）

▲鄭河俊2017年曾在太妍的〈Fine〉亮相。（圖／翻攝自〈Fine〉MV YouTube）

台灣粉絲在留言區暴動寫下「你眼中的台灣真有趣」、「歡迎來台灣」、「你來台灣了啊」、「希望你這次有玩的開心下次再來」、「期待下次再來台灣」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

推薦閱讀

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！

直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

Hani因未婚夫「自願退出」！　4主持無法配合重拍…節目整組沒了

Hani因未婚夫「自願退出」！　4主持無法配合重拍…節目整組沒了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭河俊, 정하준, jung hajoon

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　
  2. AV男優秘辛！導演一比神秘手勢：30秒內要完戲　「最低標準14cm」
  3. 太妍MV男主角現身大安　粉絲看眼熟招牌好嗨：你眼中台灣真有趣
  4. 忘不了舊愛深田恭子？百億大亨閃電分手小17歲新歡　2個月戀情玩完
  5. 八點檔夫妻創業7年「狂燒8位數」　總部開幕…演藝圈好友都來了
  6. 73歲「民歌之父」楊弦爆中風送醫！　最新近況曝光
  7. 八點檔男星繼承已逝父業「轉當整復師」　創業5年淚曝好消息！
  8. 美食旅遊YTR入境日本遭海關盤查！　拍片記憶卡格式化淚崩道歉粉絲
  9. 屈中恆戲裡戲外都是女兒傻瓜！　「包庇犯錯」寵雷嘉汭無極限
  10. 18歲男主角偷竊「警報狂響」當場被抓！　坦承貪心犯案：抱歉辜負栽培

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366