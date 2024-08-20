她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅Hyeonseo（현서）經常在節目聽取網友的苦惱商談，透過聊天的方式解決對方的問題。最近，他卻收到一名25歲女子自爆曾與現役偶像交往2年，兩人的關係被公司發現後遭逼分手，只是分開8個月以來，前男友都會聯絡她，令她忘不了愛人，甚至想要復合。這段故事引起各界注目，好奇該名現役男偶像究竟是誰，但也有人懷疑是否為造假，掀起熱烈討論。

▲▼Hyeonseo收到女網友投書，她自爆跟現役偶像交往2年，卻遭公司逼分手 。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）



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Hyeonseo近日收到一則網友投書，主人公是一名24、25歲的女孩，曾與一名現役男偶像交往，但兩人關係遭到公司逼分手，男生卻還是會聯絡她，並表示「想以朋友的關係相處」，甚至邀請她去看演唱會，在後台把她介紹給隊友認識，奇葩的是，隊友後來居然也愛上她，只是她坦言「我忘不了前男友，所以拒絕了。」

▲▼女網友在講電話時忍不住哭出來。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）



主人公表示想要復合，但又不確定前男友的心意，礙於男方身份，她不能對周遭友人哭訴，只好上網找Hyeonseo求救，盼望為她解惑。她被問及交往幾年時，回答2年後，忍不住在電話裡哭了出來：「去年底分手，我以為會沒事，但是一直有跟他聯絡，我沒辦法死心。」

然而在Hyeonseo看來，他這段感情沒望了，男偶像之所以會聯絡她，並表示「繼續當朋友」只是想讓這段關係留下好的回憶，不想毀了這段回憶。女網友再度哭出來：「理性層面我知道我要斷聯，我現在也在看留言區，我當然知道不聯絡才對，但我沒辦法活在沒有他的人生裡。」坦承光是聽到前男友的聲音就覺得很難過。

▲男偶像告訴女網友「我愛粉絲，我也愛妳」。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）



主人公更透露過去與前男友吵架的主因，「至今都還糾結在我心裡，有一次我就問他『你愛我嗎』，他回答『我愛你』」，但她不滿「可是比起粉絲，我更少見到你，比起粉絲，你也不跟我說愛我，那把我當什麼了？我是比粉絲還不如的存在嗎。」前男友猶豫很久才回答「我愛粉絲，也愛妳」。

Hyeonseo勸該名女網友就此斷聯，別再看與前男友相關的表演舞台、歌曲等等，女網友最終哭著掛電話。只是這段精彩的故事引起韓網關注，影片點閱高達40萬，男偶像的身份掀起瘋猜，但有人認為可能是Hyeonseo編造出來的故事。