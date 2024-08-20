ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅Hyeonseo（현서）經常在節目聽取網友的苦惱商談，透過聊天的方式解決對方的問題。最近，他卻收到一名25歲女子自爆曾與現役偶像交往2年，兩人的關係被公司發現後遭逼分手，只是分開8個月以來，前男友都會聯絡她，令她忘不了愛人，甚至想要復合。這段故事引起各界注目，好奇該名現役男偶像究竟是誰，但也有人懷疑是否為造假，掀起熱烈討論。

▲▼她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他 。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）

▲▼Hyeonseo收到女網友投書，她自爆跟現役偶像交往2年，卻遭公司逼分手 。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）

▲▼她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他 。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube） 

[廣告]請繼續往下閱讀...

Hyeonseo近日收到一則網友投書，主人公是一名24、25歲的女孩，曾與一名現役男偶像交往，但兩人關係遭到公司逼分手，男生卻還是會聯絡她，並表示「想以朋友的關係相處」，甚至邀請她去看演唱會，在後台把她介紹給隊友認識，奇葩的是，隊友後來居然也愛上她，只是她坦言「我忘不了前男友，所以拒絕了。」

▲▼她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他 。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）

▲▼女網友在講電話時忍不住哭出來。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）

▲▼她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他 。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）

主人公表示想要復合，但又不確定前男友的心意，礙於男方身份，她不能對周遭友人哭訴，只好上網找Hyeonseo求救，盼望為她解惑。她被問及交往幾年時，回答2年後，忍不住在電話裡哭了出來：「去年底分手，我以為會沒事，但是一直有跟他聯絡，我沒辦法死心。」

然而在Hyeonseo看來，他這段感情沒望了，男偶像之所以會聯絡她，並表示「繼續當朋友」只是想讓這段關係留下好的回憶，不想毀了這段回憶。女網友再度哭出來：「理性層面我知道我要斷聯，我現在也在看留言區，我當然知道不聯絡才對，但我沒辦法活在沒有他的人生裡。」坦承光是聽到前男友的聲音就覺得很難過。

▲▼她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他 。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）

▲男偶像告訴女網友「我愛粉絲，我也愛妳」。（圖／翻攝自Hyeonseo YouTube）

主人公更透露過去與前男友吵架的主因，「至今都還糾結在我心裡，有一次我就問他『你愛我嗎』，他回答『我愛你』」，但她不滿「可是比起粉絲，我更少見到你，比起粉絲，你也不跟我說愛我，那把我當什麼了？我是比粉絲還不如的存在嗎。」前男友猶豫很久才回答「我愛粉絲，也愛妳」。

Hyeonseo勸該名女網友就此斷聯，別再看與前男友相關的表演舞台、歌曲等等，女網友最終哭著掛電話。只是這段精彩的故事引起韓網關注，影片點閱高達40萬，男偶像的身份掀起瘋猜，但有人認為可能是Hyeonseo編造出來的故事。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住渾圓雪乳　網讚：啦啦隊最頂

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住渾圓雪乳　網讚：啦啦隊最頂

黃安身體壞掉「不吃藥會死」腎卻吃出問題！　曝近況嘆：非常無奈

黃安身體壞掉「不吃藥會死」腎卻吃出問題！　曝近況嘆：非常無奈

林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛

林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住渾圓雪乳　網讚：啦啦隊最頂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Hyeonseo, 현서

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 有氧天王靠這招讓學生瘦15公斤　潘若迪邀學生共進晚餐
  2. 電影還原驅魔大師經歷！導演曝現場「離奇事件」直接收錄
  3. 直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！
  4. 李懿住桃園汽旅「雙腿有頭看著她」！頭劇痛急退房　當地人回3字超毛
  5. 她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他
  6. 韓奧運射擊手爆紅「簽進演員公司」！　金藝智狂吸20則代言邀約
  7. 深田恭子「消失1年」首度發文！　瘦到臉變尖…百億男友認愛新歡
  8. 退團路更廣！18歲前偶像轉行擺攤　「單日高收入」金額曝光
  9. 「小劉亦菲」8樓墜落改變人生　復健後參加選美奪冠
  10. 王陽明娘砲炎上二度回應！網逆風公開「私下真實面」　蔡詩芸也發聲

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366