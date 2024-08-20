Hani因未婚夫「自願退出」！　4主持無法配合重拍…節目整組沒了

記者張筱涵／綜合報導

韓星哈妮（Hani）因未婚夫梁在雄所任的精神科診所發生的病患死亡事件，今（20日）決定自主退出新綜藝節目《Review四格》。

▲Hani退出，韓勝妍、U-ie、Yura和白虎因無法配合新的拍攝行程也都退出。（圖／翻攝自X）



據《xportsnews》報導，Hani擔心醫師未婚夫的事件會造成節目負面影響，經過深思熟慮後決定自願退出節目。原定陣容韓勝妍、U-ie、Yura和白虎也因為拍攝行程調整的關係，無法繼續參與節目的主持，《Review四格》因此面臨全面改動。

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《Review四格》原定於8月12日首播，是一檔觀察型綜藝節目，為觀眾提供「口碑產品」、「搶購熱銷產品」等的真實評測。節目組計畫以一樣的內容主軸，再找新的主持陣容參與並重新拍攝，預計於9月2日開播。

南韓網友們得知《Review四格》主持陣全部退出後，都感到相當震驚，「為什麼會一次全部退出啊，太奇怪了」、「總覺得其他人說拍攝行程無法配合只是藉口」。不過，有人出面解釋「這種做評價的節目並不是大家想像中的那種，不是每周拍攝，而是租下攝影棚一天，一次把整季5、6集拍完的形式」。

▲網友專業解釋。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）