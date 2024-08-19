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何超儀談賭王爸遺產分配！被問「有無400億？」尬笑：比姊姊弟弟少點

記者劉宛欣／綜合報導

賭王千金、電影製作人何超儀近日來台灣宣傳她監製兼主演的電影《怨泊》，登上《命運好好玩》節目中接受訪問，罕見地談及父親何鴻燊的遺產分配問題。主持人何篤霖在節目上，當場直接問她是否分到了100億港幣（約410億台幣）的遺產，讓她當場露出尷尬的笑。

▲何超儀談起了父親的遺產分配。（圖／翻攝自《命運好好玩》）

▲何超儀談起了父親的遺產分配。（圖／翻攝自《命運好好玩》）

何鴻燊一生充滿傳奇，與4名太太共育有17名子女，至2020年以98歲高齡辭世，龐大的財產分配問題一直是外界關注的焦點。其中二房女兒何超儀在節目中坦承，自己分到的遺產確實比姊姊和弟弟少，但她認為這樣的分配很合理。她表示：「因為我沒有回去幫忙家庭的業務，他們把青春都奉獻給家族的事業，所以他們值得多拿一些。」

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▲何超儀談起了父親的遺產分配。（圖／翻攝自《命運好好玩》）

▲何超儀認為財產分配很合理。（圖／翻攝自《命運好好玩》）

當主持人何篤霖繼續追問她是否分到了200億港幣時，何超儀立刻否認，並強調自己拿到的遺產與這個數字相差甚遠。談到她分得的遺產足夠支持她拍幾部電影時，何超儀透露，胞姊何超瓊曾在楊紫瓊面前直接數落她的電影作品賠錢，建議她把公司關了，何超儀也自嘲：「我覺得她說的也沒錯，我應該更精準地選擇投資項目。」

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