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專訪／「你不用成為一個很特別的孩子」　這句話，王淨是對自己說的

記者蕭采薇／專訪

「這輩子，你不用成為一個很特別的孩子，沒關係的。」在社群上颳起炫風的電影《鬼才之道》，收尾在王淨飾演的同學，對姊姊小孩說的這句話，更讓無數人紅了眼眶。回到現實中，王淨卻透露：「那句話，其實是我對著自己小時候的照片說的。」

▲▼《鬼才之道》專訪-王淨。（圖／記者周宸亘攝）

▲王淨在《鬼才之道》演出不起眼的新鬼「同學」。（圖／記者周宸亘攝）

26歲的王淨，坐擁多部票房大作，實力和人氣都受到肯定，更遑論她還是有作家身份的才女，這樣的她，卻常常流露出不夠自信的模樣。連前輩阮經天都曾對她說：「妳要相信，妳值得妳擁有的所有一切。」她不覺得自己特別，反而說：「不知道耶，我也還在思考（特別）這件事。」

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這幾年王淨曝光的作品多，卻總有人說「她都在演自己」，但《鬼才之道》裡的同學，平凡和平庸到完全不像過去王淨演出的角色，卻是和她相熟的導演徐漢強，觀察到王淨細膩的一面後，專門為她寫出的角色。

▲▼王淨出席《鬼才之道》媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲王淨在《鬼才之道》中，造型和演出都有很大突破。（圖／記者李毓康攝）

「同學」個性不張揚，甚至很少有人記得她的名字，我忍不住好奇問：「為什麼除了爸爸外，連媽媽跟姊姊都不太在意她的感覺？」王淨說：「應該不是說姊姊和媽媽不在意她，媽媽在她忌日時也準備很多吃的喝的，但同學和爸爸關係刻畫得比較深，是來因為同學的執念來自於爸爸給的獎狀。」

因為那張獎狀，證明那個很普通的同學，真的曾經來過這世界上。王淨形容同學：「連死因都很廢！」不過她也爆料，劇本改過太多次，連死法都換過好幾個。王淨笑說：「我記得其中一個版本的死法，是在打工的時候，打翻玉米濃湯滑倒死掉。」

還好沒有拍成，不然大概會取代「統神兼差打工 端火鍋辛酸畫面流出」的迷因影片，連王淨都說：「我看到（那版本）的時候，想說你們要確定欸！」

▲▼《鬼才之道》專訪-王淨。（圖／記者周宸亘攝）

▲王淨《鬼才之道》最後的那句感人台詞，其實是看著小時候的自己說的。（圖／記者周宸亘攝）

回憶起拍攝最後那場戲的過程，現實生活中有個小姪女、也是「驚勾阿姨」的王淨說：「那個嬰兒其實很嗨，我們在對那場戲的時候，她一直在那邊做瑜伽，把腳跨到自己身上這類的。」也因為活潑好動的版本實在不適合當下的氛圍，於是導演徐漢強靈機一動，決定拍攝同學的特寫鏡頭時，讓王淨對著小時候的自己說話。

於是，看著小淨寶，王淨緩緩說出：「這輩子，你不用成為一個很特別的孩子，沒關係的。」王淨和觀眾一樣，被這句話給同理並療癒，她說：「我覺得這句話，好像是每一個人，都會很想要跟自己成長過程中會想要說的話。」

▲▼《鬼才之道》專訪-王淨。（圖／記者周宸亘攝）

▲26歲的王淨，形容《鬼才之道》是「在電影裡找到了家人」。（圖／記者周宸亘攝）

演完這部電影後，王淨形容自己是在電影裡找到了家人。或許她指的不單單是「旺來五人幫」，更是與自己和解後，成為自己最親密的終生夥伴。願所有看完《鬼才之道》的人，都找到自己最不特別但溫暖的所在。

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