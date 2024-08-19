記者蔡宜芳／綜合報導

在夯劇《慶餘年》中飾演太子的大陸男星張昊唯近來頻陷爭議，繼被流出私下聊天影射其他男星嫖娼的錄音檔後，他19日又被傳疑涉稅務問題、組織情色產業，其凌晨秒刪的發文也受到熱烈關注。

▲張昊唯在《慶餘年》中飾演太子。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、張昊唯）

張昊唯19日凌晨在微博發文，自稱被「一個團夥盯上」，他指出，這一年來經常流傳出連自己都不記得的錄音檔，「他們能從裡面準確地篩選出不管真假、能夠對我進行傷害的金句，掐頭去尾，甚至單詞，還有一些毫無關係的照片進行拼盤講故事，屬於玩樂高那種人才。」在製造出能對他造成最大傷害的東西後，再以此為由勒索金錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張昊唯表示，自己的朋友都知道他的性格，他並不會輕易給錢，於是更多的栽贓誣衊就找上門了，「而且受害者不只我一個，不過大家都花錢了事了，我剛剛得知這個事十秒鐘是有點懵的，好在我最近工作基本全停了，有時間思考，要不然強硬一次吧。」

▲張昊唯凌晨發文又刪除。（圖／翻攝自微博）

不過，張昊唯在發文沒多久後，立刻就刪除了PO文，接著早上就被爆出含有「培養一個自己的媽咪」、「把天南地北的小姐都籠絡起來」等內容的錄音檔，遭網友質疑他是在組織情色事業，還有人諷「內娛李勝利」、「還真開一個抱月樓啊」。對此，張昊唯方則暫無回應。

▲▼張昊唯被流出錄音檔。（圖／翻攝自微博）

* 18:21編按：張昊唯工作室稍早發出聲明，公開納稅紀錄自清；針對流出的錄音檔，工作室則表示早在一周前就已經報警，由於內容涉及刑事案件，因此不便公開細節，一切靜待警方的調查結果。