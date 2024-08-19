卡古現身山豬告別式淚崩！遭網質疑「作秀」　無奈還原情況：怎麼說怎麼錯

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》主持人Sandy待產請假，吳宗憲與代班主持人歐漢聲所錄製的集數從本週開始播出，明（20日）晚10點節目主題聊到「就因為說錯了這句話！沒想到我就被炎上了」，卡古坦言因為在山豬告別式痛哭，被網友質疑作秀，他也在節目上還原情況。

▲卡古被質疑在山豬告別式作秀。（圖／中天綜合台提供）

山豬今年4月因感冒引起肺炎，併發敗血性休克離世，享年38歲，卡古先前因為私人恩怨，曾直言「打死不相往來」，但事後決定放下一切，還是現身告別式送別老友，「當時我都沒有發關於祂的文，畢竟在祂生前，我們是吵架的狀態。」在受訪時更淚崩，他還原當時的受訪經過：「講到一半，我突然難過哽咽，當下我很想忍住，因為告別式途中，我已經哭了3次，我一直想要忍住不哭，好好受訪，不想被人覺得我矯情，但因為新聞會剪掉一點，我就變得一下哽咽、一下摀眼睛，全部網友、我的朋友都來問『你到底是真哭還假哭』？」

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主持人吳宗憲聽完忍不住替他抱不平：「我們轉身擦眼淚，還要被講『果然是戲劇科的』，難道藝人就不能真情流露嗎？」卡古則無奈吐露心聲：「很可惜生前沒有好好的和好，因為真的太突然了，但我去告別式，其實就已經代表我們的恩怨已經化解了，我應該不要受訪，因為我怎麼說怎麼錯。」



