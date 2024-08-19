《聽海湧》三大哭點震撼劇迷！吳翰林「深情吻別」催淚

記者許逸群／台北報導

台灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》播出後迅速引起巨大迴響，首播當日共有7國粉絲湧入追看。許多網友看完後分享激動心情「台劇至此高度已超過101大樓」，大讚無論演員、劇情、節奏和各種技術層面都是上乘之作，甚至有許多人預言該劇將橫掃明年金鐘獎。

▲《聽海湧》劇照。（圖／公視提供）

《聽海湧》播出兩集就被盤點有「三大哭點」，其中一場台籍戰俘監視員黃冠智與中華民國領事施名帥、日本指揮官塚原大助三方對峙的戲碼，讓觀眾直呼精采。黃冠智在播出後也寫下角色當下心境：「只有這樣才能生存、只有這樣才能證明自己。」

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▲《聽海湧》吳翰林與Runa的吻別橋段相當催淚。（圖／公視提供）

第二大哭點是吳翰林飾演的新海志遠，被國際法庭控訴犯下溝渠屠殺案，只能待在監牢裡被迫接受他人安排的命運。當劇情演到吳翰林與初戀櫻子（Runa飾演）在海蝕洞告別並約定再見的情節時，雖然畫面極致唯美，對比吳翰林在戰後身陷囹圄的遭遇，再度讓許多網友為他淚眼婆娑。

最後是《聽海湧》片尾的吟唱，導演孫介珩特地邀請金曲歌手巴奈吟唱《望你早歸》。在錄音時，導演原本要求巴奈想像著海邊、以輕哼的方式來表達，但巴奈要求以自己的方式完成錄音，為被困住的人們帶來了回家的希望。導演看了《巴奈回家》這本書後，恍然大悟對於巴奈「回家」的深層意義。