韓知名饒舌歌手San E(本名:鄭山,39歲)因涉嫌用手機等物品襲擊2名路人,現已被首爾麻浦警察局立案調查。

▲San E因毆打路人被立案。(圖/翻攝自Instagram/sanethebigboy)



綜合韓媒報導,韓警於19日表示,San E於7月28日晚間在首爾麻浦區某公園入口處對路人A說「把自行車推好」後,疑似用手機等物品襲擊路人A和路人A的同行者,甚至連San E的爸爸也跟著一起打。路人A聲稱自己被打到「眼部撕裂」和「部分牙齒受損」。

警方當時接到報案後,立即趕往現場進行初步調查,隨後將雙方釋放。過一陣子後,警方再次傳喚San E進行進一步調查,最終在17日以特殊襲擊罪正式立案,由於存在雙方互毆的情況,因此路人A也因襲擊罪被立案,然而,路人A並未使用任何工具。

▲San E突然指責路人並打人,旁邊的爸爸沒阻止還跟著打。(圖/翻攝自Instagram/sanethebigboy)



目前最新狀況是,由於雙方對於傷口位置及犯罪事實的陳述存在分歧,仍需進一步調查。對於此次事件,San E方回應:「沒有什麼好說的,感到抱歉。」

事實上,San E於2010年簽進JYP娛樂正式出道,隨後因想做個人音樂便離開,接著加入Brand New Music,推出過多張專輯和數位單曲,曾任知名選秀節目《Show Me The Money》第四季的導師,2018年因捲入女權相關爭議以及失言被解約,2020年成立個人廠牌Same Side。