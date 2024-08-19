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韓《SMTM4》San E「拿手機毆路人臉」！　爸爸在旁沒阻止還跟著打

記者張筱涵／綜合報導

韓知名饒舌歌手San E（本名：鄭山，39歲）因涉嫌用手機等物品襲擊2名路人，現已被首爾麻浦警察局立案調查。

▲▼SAN E。（圖／翻攝自Instagram／sanethebigboy）

▲San E因毆打路人被立案。（圖／翻攝自Instagram／sanethebigboy）

綜合韓媒報導，韓警於19日表示，San E於7月28日晚間在首爾麻浦區某公園入口處對路人A說「把自行車推好」後，疑似用手機等物品襲擊路人A和路人A的同行者，甚至連San E的爸爸也跟著一起打。路人A聲稱自己被打到「眼部撕裂」和「部分牙齒受損」。

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警方當時接到報案後，立即趕往現場進行初步調查，隨後將雙方釋放。過一陣子後，警方再次傳喚San E進行進一步調查，最終在17日以特殊襲擊罪正式立案，由於存在雙方互毆的情況，因此路人A也因襲擊罪被立案，然而，路人A並未使用任何工具。

▲▼SAN E。（圖／翻攝自Instagram／sanethebigboy）

▲San E突然指責路人並打人，旁邊的爸爸沒阻止還跟著打。（圖／翻攝自Instagram／sanethebigboy）

目前最新狀況是，由於雙方對於傷口位置及犯罪事實的陳述存在分歧，仍需進一步調查。對於此次事件，San E方回應：「沒有什麼好說的，感到抱歉。」

事實上，San E於2010年簽進JYP娛樂正式出道，隨後因想做個人音樂便離開，接著加入Brand New Music，推出過多張專輯和數位單曲，曾任知名選秀節目《Show Me The Money》第四季的導師，2018年因捲入女權相關爭議以及失言被解約，2020年成立個人廠牌Same Side。

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