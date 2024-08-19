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余祥銓8個月女兒「愛撕衛生紙」！　曝光育兒妙招被讚爆：有創意

記者高語璠／綜合報導

藝人余祥銓去年6月與柔柔結婚，同年迎來寶貝女兒「小元寶」的誕生。除了透過社群與粉絲互動，也不吝嗇分享育兒日常給大家，他日前透露孩子有了愛撕衛生紙的舉動，為此夫妻倆想到了妙招，方法曝光後，獲得網友讚聲一片。

▲▼余祥銓曝光育兒妙招被讚爆。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）

▲余祥銓與柔柔結婚後，育有1個寶貝女兒。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）

透過余祥銓分享出來的影片可見到，8個月大的小元寶喜歡上「手抽衛生紙」，所幸經過夫妻倆的制止後，女兒也沒有再做。不過就有網友跳出來給建議，透露撕紙其實有助於孩子發展，藉由這樣的動作來訓練手指的靈活度。

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▲▼余祥銓曝光育兒妙招被讚爆。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）

▲余祥銓透露女兒最近愛上撕衛生紙。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）

看到網友的留言後，余祥銓想到了一舉兩得的妙招，畫面中，他準備了高麗菜放在女兒面前，只見小元寶拿起裡面的葉片開始撕。這個方法除了可以鍛練孩子手部，也順便把菜剝好，讓余祥銓開心表示，「今天晚餐就吃元寶小幫手剝的高麗菜，哈哈哈學會撕紙後，獲得一個免費勞動力。」

▲▼余祥銓曝光育兒妙招被讚爆。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）

▲夫妻倆想到的妙招被網友讚爆。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）

影片曝光後，立即吸引大票網友前來朝聖，紛紛讚賞「爸爸好有智慧，改撕高麗菜，可以當午晚餐的菜色，不會像紙張浪費，又可以訓練寶貝的手指精細動作練習」、「這很棒，不容易阻止孩子的行為，改以有益行為代替，學到這招了」、「好棒，可以當爸爸，媽媽的小幫手了」、「好有創意喔」。

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