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快訊／《教父2》男星約翰亞普瑞過世！享壽83歲　經紀人悲慟證實噩耗

記者田暐瑋／綜合報導

《教父》系列電影堪稱是黑幫電影之最，在片中飾演年輕版泰西歐（Salvatore Tessio）的美國男星約翰亞普瑞（John Aprea）驚傳過世，享壽83歲。

約翰亞普瑞（John Aprea）在《教父2》電影中飾演年輕版的泰西歐（Salvatore Tessio），也是主角維托柯里昂的好友，綜合外媒報導，經紀人證實他於5日在洛杉磯家中安詳離世，當時家人都在身邊。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲約翰亞普瑞（John Aprea）驚傳過世。（圖／達志影像／美聯社）

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約翰亞普瑞1967年出道，曾試鏡《教父2》中的主角麥可柯里昂，但最後只得到了年輕的泰西歐這個角色，1988 年至1991年在美國知名喜劇《天才老爸俏皮娃》中飾演主角傑斯卡托波里斯的爸爸，極受觀眾喜愛，2017年於重啟續集中再次扮演該角色。

泰西歐（Tessio）一角在《教父》片中協助馬龍白蘭度飾演的主角維托柯里昂（Vito Corleone）建立黑幫事業，後來成為柯里昂家族的手下，最後卻選擇背叛老友慘遭處決，在許多影迷心中是相當經典的反叛角色。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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教父, 約翰亞普瑞, John Aprea

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