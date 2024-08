記者田暐瑋/綜合報導

《教父》系列電影堪稱是黑幫電影之最,在片中飾演年輕版泰西歐(Salvatore Tessio)的美國男星約翰亞普瑞(John Aprea)驚傳過世,享壽83歲。

約翰亞普瑞(John Aprea)在《教父2》電影中飾演年輕版的泰西歐(Salvatore Tessio),也是主角維托柯里昂的好友,綜合外媒報導,經紀人證實他於5日在洛杉磯家中安詳離世,當時家人都在身邊。

▲約翰亞普瑞(John Aprea)驚傳過世。(圖/達志影像/美聯社)



約翰亞普瑞1967年出道,曾試鏡《教父2》中的主角麥可柯里昂,但最後只得到了年輕的泰西歐這個角色,1988 年至1991年在美國知名喜劇《天才老爸俏皮娃》中飾演主角傑斯卡托波里斯的爸爸,極受觀眾喜愛,2017年於重啟續集中再次扮演該角色。

泰西歐(Tessio)一角在《教父》片中協助馬龍白蘭度飾演的主角維托柯里昂(Vito Corleone)建立黑幫事業,後來成為柯里昂家族的手下,最後卻選擇背叛老友慘遭處決,在許多影迷心中是相當經典的反叛角色。

