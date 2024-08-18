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《上班不要看》踩點「SJ藝聲同款背景」　回頭一看嚇壞：本人在旁邊

記者劉宛欣／綜合報導

韓流帝王帝王Super Junior近日正在展開巡迴演唱會，16日起一連在台北小巨蛋開唱三天，吸引了22500人朝聖。由呱吉帶領的YouTube頻道「上班不要看」團隊，近日上傳了一支reels，紀錄前往踩點SJ成員藝聲留下獨照的地點，沒想到竟然直接遇到本人，讓他們興奮直呼「沒想到他竟然在這裡！」

▲上班不要看團隊遇到藝聲。（圖／翻攝自上班不要看、藝聲Instagram）

▲藝聲每次來台都會探訪特色咖啡廳。（圖／翻攝自藝聲Instagram）

上班不要看的Amy、諾基、麻希、大黑、阿利日前因為在Instagram上看到了藝聲發的限時動態，照片就在市民大道上，一行人因此決定前往踩點，留下與藝聲一樣的獨照，沒想到拍得正開心時，竟發現藝聲本人就在離拍照點不遠的地方，讓他們直呼「只是來拍個照，但沒想到他竟然在這裡！」

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▲上班不要看團隊遇到藝聲。（圖／翻攝自上班不要看、藝聲Instagram）

▲上班不要看團隊遇到藝聲。（圖／翻攝自上班不要看、藝聲Instagram）

▲上班不要看團隊遇到藝聲。（圖／翻攝自上班不要看、藝聲Instagram）

▲上班不要看團隊遇到藝聲。（圖／翻攝自上班不要看Instagram）

貼文中幽默寫下「無心插柳成羞恥Play，真人真事見證！」沒想到只是去拍照，會遇到本人，「整個被嚇爛，史上最尷尬沒有之一...怕打擾人家我們當下趕快離（逃）開（跑）惹」，並沒有與藝聲打招呼，大黑也留言表示「拍完才發現本人在身後不遠處看著我們，有夠尷尬。」許多SJ粉絲紛紛前來留言表達羨慕。

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SUPER JUNIOR, 藝聲, 上班不要看

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