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黃嘉千成功離婚「夏克立首發聲」！　遭法院禁做1事：可能會在台入獄

記者田暐瑋／綜合報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在14日落幕，確定恢復單身，當天她透過經紀人回應，低調說道「黃嘉千所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。」夏克立18日也首度發聲，表示無法說明過多細節，否則可能會在台灣入獄。

▲▼夏克立黃嘉千。（圖／翻攝自Instagram／xiakeli、資料照／攝影中心）

▲夏克立黃嘉千離婚官司落幕。（圖／翻攝自Instagram／xiakeli、資料照／攝影中心）

夏克立18日在IG發文，由於法律限制，目前無法就報導和公眾討論中的案件發表詳細意見，「我有限制令，禁止我討論案件。如果我這麼做，我將會在刑事法庭受審，並且可能會在台灣入獄。」夏克立進一步說明，目前的法律裁決未對雙方有任何過錯的指責，而是點出婚姻中存在的不可調節分歧，需要等完整的判決出爐才能有所定論。

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黃嘉千原訂在19日舉辦「重生-人生下半場」媒體茶敘，在離婚之後首度公開露面，沒想到17日突然取消，透過相關人員表示「嘉千以為她準備好了，可以將這長達10年來不堪的婚姻狀況、以及為何離婚的原因說出來。」但歷經長達十年的身心折磨，短時間創傷難以復原，她因創傷症候群發作，才臨時取消活動。

▲夏克立發聲。（圖／翻攝自夏克立IG）

▲夏克立發聲。（圖／翻攝自夏克立IG）

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