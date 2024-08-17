韓3大電視台巴黎奧運收視太慘！　「虧損達百億」下屆恐不轉播了

記者劉宛欣／綜合報導

2024巴黎奧運順利落幕，台灣網路上針對是否要由政府出錢，讓全民可以免費觀看所有賽事轉播，吵得沸沸揚揚。南韓方面雖由三大無線電視台共同轉播，卻面臨了重大虧損，其中SBS電視台預計損失至少100億韓元（約2.38億台幣）。

▲2024巴黎奧運開幕式在塞納河上盛大舉行。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒報導，有證券界專家分析SBS因為轉播奧運，預計將損失至少（約2.38億台幣），並且預測SBS今年第三季度的營業虧損將達到43億韓元（約1.02億台幣），SBS的股價也從原本的2萬6000韓元（約620元台幣）跌到了2萬4000韓元（約572元台幣）。不僅是SBS，其他電視台的情況也很糟。

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▲巴黎奧運閉幕式。（圖／路透）

各大電視台花費巨資購買了奧運轉播權，但由於低迷的收視率，預計都將面臨虧損。在這種情況下，業界甚至出現了這可能是三大電視台（SBS、KBS、MBC）最後一次共同轉播奧運的說法。

據悉，南韓的奧運轉播權的費用高達超過1兆韓元（約238億多台幣）。過去，電視台通常靠廣告收入來填補轉播費用支出，但由於此次奧運的收視率大幅下降，廣告收入無法彌補成本，使得電視台陷入困境。即使是一直以來收視率最高的開幕式，這次也僅在0%至1%之間徘徊，遠遠不及2021年東京奧運開幕式的17.2%。

儘管因為一些南韓代表隊選手的表現優秀，帶動了部分比賽的收視率回升，但奧運帶來的效益幾乎消失，絕大多數比賽的收視率仍停留在個位數。