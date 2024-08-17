謝金燕演唱會要來了！邱瓈寬曝2024下半年還有「重量級巨星」訪台

記者黃庠棻／台北報導

由知名導演邱瓈寬（寬姐）執導、豬哥亮主演的《大尾鱸鰻》2013年上映，締造4.3億元票房，也是台灣電影史上「輔導級」最高票房紀錄。相隔11年後，《大尾鱸鰻》在2024桃園電影節重新上映，寬姐今（17）日參與「天王崛起-億萬巨星豬哥亮」講座，聊起和豬哥亮合作往事。

▲邱瓈寬談及豬哥亮。（圖／記者謝盛帆攝）

當年《大尾鱸鰻》上映就爆紅，引發許多話題討論，片中融入庶民文化，諸如「冰的」成了「翻桌」等諧音梗，將不同語言之間翻譯趣味玩到極致。不過當年影評人將這樣的電影諧音梗，「以『低俗』如何代表『本土』？為標題」撰文探討《大尾鱸鰻》爆紅現象，意有所指影片中諧音趣味梗是綁架本土、消費本土、甚至作踐本土。

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對比影評人言詞犀利批評，邱瓈寬展現影壇大姐大風範，用人生智慧，高EQ回應，說道「低不低、俗不俗，端看我們是要高高在上，還是蹲下或彎腰謙卑的看生命真實的樣子。」

▲邱瓈寬談及豬哥亮。（圖／資料照）

巧合的是，當年影評人鄭秉泓恰巧是今（17）日桃園電影節座談會主持人，邱瓈寬其實對於這類影評未曾動怒，電影深刻且真實體現庶民生活，豬哥亮親切又自在的演出，引起全台多數觀眾共鳴，反映在4.3億元票房上，就是最好的證明，因此再次與影評人鄭秉泓「狹路相逢」同台，事過境遷，邱瓈寬表示「一點也不介意。」

▲邱瓈寬談及豬哥亮。（圖／牽猴子提供）

這次桃園電影節，眾導演緬懷豬哥亮，而邱瓈寬與豬哥亮當年攜手在影壇刮起旋風，她認為「我比較不喜歡人走了之後歌功頌德，活著的人比較重要。」她之所以會這麼說，是因為與豬哥亮女兒謝金燕這些年來，往來密切，在主持人的詢問之下，透露謝金燕之後全新演唱會將由她領軍「寬魚國際」製作。

▲謝金燕。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

邱瓈寬還透露，寬魚國際下半年還有重量級巨星演唱會即將登場，礙於合約保密條款，目前暫時無法公布，敬請期待。