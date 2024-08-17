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鍾明軒買完ZARA「多要1個袋子」！店員反應超真實 他懂了：幹嘛在意

記者潘慧中／綜合報導

鍾明軒7月中旬飛往美國旅遊期間，仍不時拍攝影片記錄生活。在最新上傳的影片中，他有感而發地說，這趟旅行很值得，原因是「人生故事又get到了一個新的理解。」

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒得到全新體悟。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒透露之前在美國點餐時，就算聽不懂服務生說的話，他也大多會回答「ok」，深怕造成別人麻煩，「結果倒大霉的都是自己！」

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事隔幾年重回當地，鍾明軒前幾天逛完ZARA後買了不少東西，結果店員只給一個袋子，考慮到那款袋子的提把很容易斷，加上接下來還有行程，他一走到門口就決定回頭問店員：「May I have one more bag?」

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒跟店員多要一個袋子。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

該店員當下剛好在整理衣服，鍾明軒形容對方的反應「非常有他的attitude」，對方馬上伸手指向旁邊說「你去問他」。對此，鍾明軒坦言以前的自己會覺得很丟臉、店員態度好差，但現在的他「完全沒感覺」。

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒形容店員的處理方式「非常有attitude」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒解釋他現在已學會看清楚目的，最後有拿到袋子就好，至於店員態度好壞，根本不是重點，畢竟對方沒有做出實質的攻擊，他只要確保袋子不會破掉就好，「我在意那個過程要幹嘛？」

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒現在已經不在意了。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

想到這裡，鍾明軒頓時茅塞頓開，想到前陣子很在意陌生人的看法，但此刻他懂了，「我為什麼要去在意那個陌生人的看法？因為我要在意的應該是那些愛我的人，或者是實際上私下有跟我關係、跟我至少有基本認識的人，不管是朋友們、親友們，他們因為認識私底下的我，如果這些人有一天對我有一些負面的評價，我才要真正的感到在意，因為他們知道我是誰。」

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