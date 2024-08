鍾明軒買完ZARA「多要1個袋子」！店員反應超真實 他懂了：幹嘛在意

記者潘慧中/綜合報導

鍾明軒7月中旬飛往美國旅遊期間,仍不時拍攝影片記錄生活。在最新上傳的影片中,他有感而發地說,這趟旅行很值得,原因是「人生故事又get到了一個新的理解。」

鍾明軒透露之前在美國點餐時,就算聽不懂服務生說的話,他也大多會回答「ok」,深怕造成別人麻煩,「結果倒大霉的都是自己!」

事隔幾年重回當地,鍾明軒前幾天逛完ZARA後買了不少東西,結果店員只給一個袋子,考慮到那款袋子的提把很容易斷,加上接下來還有行程,他一走到門口就決定回頭問店員:「May I have one more bag?」

該店員當下剛好在整理衣服,鍾明軒形容對方的反應「非常有他的attitude」,對方馬上伸手指向旁邊說「你去問他」。對此,鍾明軒坦言以前的自己會覺得很丟臉、店員態度好差,但現在的他「完全沒感覺」。

鍾明軒解釋他現在已學會看清楚目的,最後有拿到袋子就好,至於店員態度好壞,根本不是重點,畢竟對方沒有做出實質的攻擊,他只要確保袋子不會破掉就好,「我在意那個過程要幹嘛?」

想到這裡,鍾明軒頓時茅塞頓開,想到前陣子很在意陌生人的看法,但此刻他懂了,「我為什麼要去在意那個陌生人的看法?因為我要在意的應該是那些愛我的人,或者是實際上私下有跟我關係、跟我至少有基本認識的人,不管是朋友們、親友們,他們因為認識私底下的我,如果這些人有一天對我有一些負面的評價,我才要真正的感到在意,因為他們知道我是誰。」