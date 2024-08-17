羅時豐拆夥姪子「神隱7天首露面」！合體外甥新團隊　最新近況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

羅時豐日前發聲明切割其侄子張敏慎原團隊，所有影片全下架，表示未來只會出現在外甥經營的全新頻道「大牛比較懶」，雙方疑似不歡而散。神隱多日後，他16日首度現身曝光最新狀況，和外甥一起拍廣告，看起來未受連日來的風波影響心情。

羅時豐新的合作伙伴是外甥謝毅宏和吳秉辰，攜手在YouTube開設全新頻道「大牛比較懶」。謝毅宏16日在臉書發文，PO出和羅時豐一起拍廣告的花絮照，只見羅時豐笑得開心，氣色也相當好。

▲羅時豐新近況曝光。（圖／翻攝自謝毅宏臉書）



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對於和羅時豐拆夥原因，侄子張敏慎日前透過律師發聲明表示與羅時豐、不務正業娛樂有限公司因生涯規劃不同，經雙方溝通後，決定終止對於YouTube頻道「羅時豐 DL.不務正 Ya」合作關係，「於113年8月13日，有媒體報導本人因AB合約問題，而遭羅時豐先生切割云云。然查，不僅羅時豐先生已澄清無AB合約之問題。」

他強調：「本人與不務正業娛樂有限公司合作經營 YouTube 頻道『羅時豐DL.不務正Ya』時，本人亦非負責廠商洽談合約或收受合約款項之事務，更遑論有AB合約問題，媒體報導本人涉有AB合約問題，顯為子虛烏有。」最後更鄭重表示：「本人鄭重澄清絕無AB合約之事,亦祈請其他媒體朋友切勿再傳播本人涉有AB合約問題，毋任感荷。」

▲羅時豐YT頻道等社群全面下架影片。（圖／翻攝羅時豐IG）