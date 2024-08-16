直擊／SJ利特來台「遇到人生最強烈地震」：今天比任何演出都珍貴

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior於16日起，一連3天在台北小巨蛋開唱，他們囊括團體、solo歌曲，還帶來cover舞台〈Get A Guitar〉、〈Hype Boy〉，看得歌迷相當過癮。活動接近尾聲，始源不忘關心台灣地震，利特也說：「今天演出比任何演出都還珍貴，第一次感受到這麼強烈的地震。」本來很擔心演出會取消，但更心繫粉絲的安危，暖心話語引起陣陣歡呼聲。

▲Super Junior連續3天在台灣開唱。（圖／讀者提供）



圭賢16日一早才剛接下台灣觀光大使責任，熱騰騰的消息出爐，他很盡責，連演唱會上也提到：「我從現在起是旅行宣傳大使，我覺得我會常常來台北、高雄、台南、台中、花蓮。」引起全場尖叫。銀赫則虧粉絲「今天搖滾區大家還好嗎？腳還好嗎？但我們也站著跳舞，我們累慘了，而且我們年紀更大」，叮嚀粉絲「這3天都要來的朋友，大家要保持好體力喔，回家好好吃東西」，並預告SJ D&E有新的巡演，11月將再來跟大家見面。

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▲遭遇地震，始源表示會為粉絲祈禱。（圖／讀者提供）



始源主動關心：「其實昨天晚上跟今天早上很大地震對吧，我們都很擔心你們。」他為粉絲祈禱平安，並叮嚀「明天見回家注意安全，我愛你們」。利特也說到，「今天演出比任何演出都還珍貴，第一次感受到這麼強烈的地震，半夜在睡覺時，天花板就吱吱吱叫，想說是誰這麼沒禮貌，突然就覺得我是在水床上睡覺嗎？床就一直在晃，心想糟了該怎麼辦，今天可以演出嗎？我只穿著內褲要往外逃嗎？」

▲利特心繫台灣地震。（圖／讀者提供）



所幸地震沒有造成太大災害，利特想告訴粉絲：「不管發生什麼事，我都要跟各位在一起，只要跟大家一起我就沒什麼好畏懼的。」一席話超暖，最後帶來歌曲〈Believe〉，圓滿結束演唱會，並約定明後兩天再與歌迷見面。