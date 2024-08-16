台灣E.L.F.要苦惱了！SJ許願「超猛應援」　銀赫：想在台北101看到

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體Super Junior於16日起連續3天在台北小巨蛋開唱，舞台精彩以外，還找來大咖主持人姜虎東、崔珉豪、李壽根串場VCR，8人重演過去吵架的事件，還爆笑上演「禁止solo協議」。SJ每回來到台灣，台灣E.L.F.皆用心準備應援，16日也不例外，但8人早有期待，銀赫更許願「希望回到飯店後，可以在台北101上看到（應援）」，這席話恐怕燃起台灣粉絲的野心。

▲Super Junior發話許願更猛的應援，銀赫想在台北101看到應援。（圖／讀者提供）



「SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime」以首爾為起點，16日來到台灣站，即將一連3天在台北小巨蛋開唱，8人精心準備舞台，還調換彼此的小分隊歌曲，Super Junior更挑出厲旭、圭賢、藝聲代表曲由全團一起唱，既有意義又充滿團魂。

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Super Junior來到台灣，自然少不了排字應援，他們唱完〈小王子〉後，台下開始忙碌做準備，他們很快察覺、率先破哏：「來，應援要開始了。」粉絲舉著「現在是幾點」，始源幽默回「現在是8點39分」，利特也說：「我們是有期待的喔！」粉絲排字應援只講一半，圭賢很快理解狀況：「後面應該還有東西對嗎？」於是全場翻面告白「我們的愛不會停止」。

▲Super Junior每次來台都很期待粉絲的應援。（圖／讀者提供）



粉絲應援再次獲得8人認證，神童笑虧：「現在就給我們看這種應援，明、後天怎麼辦？」銀赫接話：「這種程度的話，等下回飯店的路上，會不會台北101大樓就會有字樣出現了。」粉絲急忙搖頭揮手，圭賢則補槍：「他們（粉絲）很有錢！」許願有一天在台北101看到屬於SJ的應援，向粉絲提出一道應援難題。

▲Super Junior於16日起在小巨蛋開唱3天。（圖／讀者提供）



利特、神童熱愛打高爾夫球，16日還把賽事搬到台上，兩人打賭「輸的人，明天演唱會就不說話」，但利特搖手拒絕：「如果要我不說話，那等於要我去死。」東海還加入戰局：「哥哥，那你們打高爾夫時可以直播嗎？」神童答應「我會即時在IG更新戰況」，聊天環節逗得粉絲捧腹大笑。