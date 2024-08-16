直擊／誓言奪「灶腳大賽」冠軍　SJ狂虧E.L.F.：你們荷包要扁了

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior繼1月來台舉辦見面會後，相隔半年，16日起連續3天在台北小巨蛋狂歡，帶著演唱會「SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime」來到台灣。活動第一天於晚間19點半準時開始，8人從2樓舞台現身，小巨蛋瞬間變成競技球場，帶來歌曲〈Show Time〉、〈Wonder Boy〉、〈Dancing Out〉，趁著間奏時，8人輪流表達對台灣粉絲的愛意，大喊著「I Love Taipei」、「老婆」、「大家準備好了嗎」。

▲SJ帶著SUPER SHOW系列演唱會來到台灣開唱。（圖／資料照／翻攝自SJ官方臉書）



Super Junior時隔2年帶著SUPER SHOW系列演唱會來台，單場吸引8500人、3天共2萬5500人。他們妙語如珠，利特主動提及「SUPER SHOW 9隔了2年再來，大家覺得有沒有變？」2024年韓星掀起「灶腳大賽」，SJ位居前段班，更在訪問時強調「要奪冠」，使得全台E.L.F.哀嚎「沒錢」，銀赫笑虧：「大家有變不一樣，以前在台北Long stay的時候，我們E.L.F都說沒錢了，但是我們隔了很久才來，大家錢變多了，有錢人。」

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▲SJ誓言奪「灶腳大賽」冠軍，粉絲哀嚎沒錢了，利特也虧「知道你們荷包扁了」。（圖／讀者提供）



粉絲卯起來花錢支持他們，Super Junior虧歌迷「變有錢了」，但小巨蛋觀眾一片哀嚎反駁，他們則搖搖頭頭表示「有，你們有錢」，東海則突然冒出中文：「期待你們的錢！」全場笑出來，利特接話笑喊：「我知道你們的荷包都要扁了，空的錢包就用我們SJ帥氣的外表、歌曲、舞蹈等等，用這些來填滿錢包。」神童則幽默補刀：「大家都說不需要，要錢就好。」

▲Super Junior連續3天在台北小巨蛋開唱。（圖／讀者提供）



有趣的是，Super Junior日前在團綜選出新隊長圭賢，他在台灣正式上任，帶領大家打招呼，於是成員從神童開始問候，接著圭賢剛接下台灣觀光代言人之職，他機智笑喊：「大家好，你們現在收看的是台灣旅遊宣傳大使圭賢！」非常盡責。始源也開心分享：「我能感受到非常好的氣氛，我很幸福，因為馬上去非常喜歡的餐廳。」台下所有人都知道是「鼎王」，忍不住笑出來。