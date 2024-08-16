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泰勒絲在倫敦開唱！　天王「紅髮艾德」登台大合唱

▲泰勒斯3場演唱會被取消。（圖／路透）

▲泰勒斯3場演唱會被取消。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）原訂在奧地利舉行的3場演唱會因恐攻威脅而取消後，15日在英國倫敦登台開唱，首晚，泰勒絲驚喜邀請了英國創作天王紅髮艾德同台演唱，讓粉絲狂喜。當地加強了警力，避免恐攻事件發生，也禁止粉絲在場外集結。

在演唱會中，泰勒絲對紅髮艾德說，「現在，你屬於我我也屬於你，一切從昨日開始，就已不再是曾經模樣。」紅髮艾德化身演唱會嘉賓，瞬間炒熱現場氣氛，兩人一起合唱歌曲，讓歌迷陶醉其中。

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泰勒絲在演唱會中身穿一件「此刻發生很多事情」（A lot is happening at the moment）的衣服，有歌迷猜測，這是在訴說這次恐攻事件的心情。

泰勒絲原預定8月8-10日在維也納舉辦3場演唱會，卻傳出有人密謀恐攻，計畫針對聚集在納恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）外的歌迷，因此，主辦單位在7日宣布，因安全顧慮將所有場次取消。

有報導指出，因為奧地利法律不允許政府監控即時通訊軟體，奧地利當局是從美方情報機關得知泰勒絲演唱會恐攻威脅。

事後，奧地利警方調查發現，19歲主嫌曾在網路上公開宣稱效忠極端組織ISIS，並坦承自己是受到一名在TikTok上活躍的伊斯蘭傳教士的影響。

那名傳教士在社群媒體上擁有超過8萬粉絲，他利用社群媒體演算法，讓粉絲觀看ISIS相關影片，鼓勵他們成為極端恐怖份子，他曾公開表示，「如果這個人是壞人，不論他是不是穆斯林，都應該讓他死。」

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泰勒絲演唱會, 泰勒絲, 英國恐攻, 紅髮艾德

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