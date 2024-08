泰勒絲在倫敦開唱！　天王「紅髮艾德」登台大合唱

▲泰勒斯3場演唱會被取消。(圖/路透)

記者陳香菱/綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)原訂在奧地利舉行的3場演唱會因恐攻威脅而取消後,15日在英國倫敦登台開唱,首晚,泰勒絲驚喜邀請了英國創作天王紅髮艾德同台演唱,讓粉絲狂喜。當地加強了警力,避免恐攻事件發生,也禁止粉絲在場外集結。

在演唱會中,泰勒絲對紅髮艾德說,「現在,你屬於我我也屬於你,一切從昨日開始,就已不再是曾經模樣。」紅髮艾德化身演唱會嘉賓,瞬間炒熱現場氣氛,兩人一起合唱歌曲,讓歌迷陶醉其中。

泰勒絲在演唱會中身穿一件「此刻發生很多事情」(A lot is happening at the moment)的衣服,有歌迷猜測,這是在訴說這次恐攻事件的心情。

泰勒絲原預定8月8-10日在維也納舉辦3場演唱會,卻傳出有人密謀恐攻,計畫針對聚集在納恩斯特哈佩爾體育館(Ernst Happel Stadium)外的歌迷,因此,主辦單位在7日宣布,因安全顧慮將所有場次取消。

有報導指出,因為奧地利法律不允許政府監控即時通訊軟體,奧地利當局是從美方情報機關得知泰勒絲演唱會恐攻威脅。

事後,奧地利警方調查發現,19歲主嫌曾在網路上公開宣稱效忠極端組織ISIS,並坦承自己是受到一名在TikTok上活躍的伊斯蘭傳教士的影響。

那名傳教士在社群媒體上擁有超過8萬粉絲,他利用社群媒體演算法,讓粉絲觀看ISIS相關影片,鼓勵他們成為極端恐怖份子,他曾公開表示,「如果這個人是壞人,不論他是不是穆斯林,都應該讓他死。」