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懷秋出道19年宣布新身份！　合體《影后》黃迪揚「暢聊已故Kobe」

記者黃庠棻／台北報導

全新籃球節目《白日夢籃球隊》將於2025年集結各路曾經擁有籃球夢的夥伴，打造一支從零到有的全新籃球隊。節目內容結合競技籃球與綜藝娛樂，帶領觀眾深入體驗籃球的熱血魅力與運動家的競技精神。張懷秋受邀擔任「白日夢籃球隊」召集人，今（9）日同時宣布開設「白日夢非常秋」Podcast頻道，為接下來的築夢旅程注入更多驚喜與熱情。

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

張懷秋出道將滿19年，演藝作品橫跨影歌視三棲。去年他在電影《角頭-大橋頭》中以反派「蠍子哥」一角展現精湛演技，備受好評。今年他開心宣布全新身份，成為Podcast節目《白日夢非常秋》（Dream come CHILL）的主持人，與金牌製作人孫鑠仁（大毛）合作主持。

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▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

張懷秋表示，這檔Podcast節目同樣聚焦夢想、人生與選擇，並為即將拍攝的籃球節目預熱。」Podcast首集來賓邀請到去年憑《影后》中經紀人「壁虎」一角走紅的黃迪揚，兩人不僅熱聊已故NBA球星柯比布萊恩（Kobe Bryant），還分享各自演藝生涯中的轉型挑戰與低潮心路歷程。張懷秋談到自己的轉型歷程時坦言「人生就像一場籃球比賽，每個人都想得分，但當機會來了，你能不能及時把握住？當比賽中遇到防守或包夾的阻力，你又會如何突破？」

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

對此，張懷秋希望透過此Podcast節目與每集來賓分享人生中的阻力與轉機，鼓勵那些擁抱白日夢的人勇敢改變，不輕言放棄。黃迪揚也敞開心扉分享從劇場演員轉型影視的艱難歷程，他提到低潮時如何透過自我學習與調適克服困境，並以運動員精神激勵自己。

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

黃迪揚表示「疫情期間我最喜歡的球員柯比布萊恩意外逝世，難過之餘我重看了他的自傳，從他的職人精神中學到要在每個當下全力以赴，並以此提升自己的心理素質。」張懷秋對此深表認同「就像真正的籃球比賽比拼的是心理素質，如何在高壓中正常發揮才是關鍵。」

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

Podcast頻道《白日夢非常秋》傳遞「Second Chance 永遠不嫌晚」的核心理念，是對每個仍在追夢道路上的人的最佳鼓勵。每集節目來賓力邀蕭敬騰、王陽明、賀瓏以及體壇名人等跨界嘉賓，暢談他們在不同領域追逐夢想的故事。

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲張懷秋擔任Podcast節目《白日夢非常秋》主持人，首集來賓邀請到演員黃迪揚。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

同時，臺北台新戰神職業籃球隊成員也將現身，分享他們在籃球場上的熱血經歷與成長啟發，以堅持與拼搏展現運動家精神。1月10日起將在各大Podcast平台及官方YouTube頻道同步上架，每兩週更新一集。全新籃球節目《白日夢籃球隊》則預計於2025年正式播出。

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懷秋, 影后, 黃迪揚, 白日夢籃球隊, 白日夢非常秋

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