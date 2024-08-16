專訪／黃冠智婚禮隔天…飛法國工作　「妻愛相隨」過程苦到他道歉

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，以獨特的臺灣視角描寫年輕人在戰爭年代的痛苦、勇氣和掙扎，由吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演二戰時期的臺籍戰俘監視員三兄弟。其中，飾演大哥「新海輝」的黃冠智接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的幕後花絮。

▲黃冠智分享拍攝《聽海湧》的花絮。（圖／記者林敬旻攝）

在無法暴雷的情況下，黃冠智被問到「用一句話形容角色新海輝」，他低頭沈默了好幾秒，似乎在仔細回想艱難的拍攝過程與兄弟的羈絆，過了許久之後，他才緩緩說道「他是一個好軍人，更是一個好哥哥」，語氣中帶著些許對於角色的不捨。

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▲黃冠智在《聽海湧》和朱宥丞、吳翰林飾演三兄弟。（圖／公視提供）

黃冠智表示，自己角色的魅力就在於「夾在日本跟台灣人中間」，進一步解釋，新海輝很清楚知道自己在做什麼，因為角色從小就受到日本教育，因此會「想要證明自己是日本人，想要打破觀念，讓日本人看到『台灣人就是日本人』。」

▲黃冠智分享拍攝《聽海湧》的花絮。（圖／記者林敬旻攝）

只不過，黃冠智飾演的新海輝後來「升官」，不用繼續跟著弟弟們一起擔任戰俘監視員，被問到怎麼揣摩兄弟之間的感情變化，他透露「在那個環境，角色心情非常矛盾，想要在日本軍官面前有所表現，同時也想保護自己的弟弟，這之間要面臨的抉擇真的很為難」直呼自己的角色就像「一個迷路的人。」

▲黃冠智分享拍攝《聽海湧》的花絮。（圖／記者林敬旻攝）

《聽海湧》劇組為了讓三兄弟更了解日本文化，特地送他們到東京訓練，身為「體育股長」的黃冠智在出發前就制定了一套運動計畫，目標不是為了增肌而是讓肌肉更結實，他在當地要求其他兩人，穿上雨衣再套上外套跑步20分鐘，接著跳繩10分鐘，小弟朱宥丞一開始吃不消，但仍一起努力到最後，三人都可以一起完成訓練。

▲黃冠智分享拍攝《聽海湧》的花絮。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，吳翰林、黃冠智和朱宥丞一起在日本同居，打地鋪同睡一間房間，床位甚至跟劇裡場景安排一樣，他表示一起住真的對拍戲有很大幫助，像是劇中有一幕小弟放屁的戲碼，也是真實發生在同居期間的故事，沒想到在拍戲當天，他們臨時把現實生活中的故事搬到鏡頭前「臨時加戲」，逗趣的互動讓導演也信服，直接把片段放上正片。

▲黃冠智分享拍攝《聽海湧》的花絮。（圖／記者林敬旻攝）

而黃冠智也進一步表示，新海輝是他從影以來最困難的角色，光是語言上就是一大挑戰，除了要講日文之外，還要仔細了解二戰的歷史，儘管過程艱辛，他仍感到相當充實。在拍戲的過程中，他特地把從日本買回台灣的「武士刀」帶下高雄，放在自己的房間內象徵「新海輝」。

▲黃冠智在《聽海湧》和朱宥丞、吳翰林飾演三兄弟。（圖／公視提供）

此外，黃冠智3月跟著導演一起參與《法國里爾 SERIES MANIA 劇集影展》舉行《聽海湧》全球首映，當時新婚的老婆鄭毓萱（小綠）也愛相隨，被問到有沒有在浪漫之都甜蜜約會時，他則露出一臉抱歉的微笑，無奈跟妻子說了句抱歉。

▲黃冠智和鄭毓萱婚禮隔天馬上飛法國。（圖／影一製作所提供）

原來，黃冠智跟鄭毓萱結婚當天結束後，立刻開車從高雄到台北，隔天一早夫妻先去還了婚紗後，就急急忙忙地跑向桃園機場飛去法國，小倆口可以說是根本沒有休息時間，到了當地之後他又必須上工跑行程，妻子則是累到有時間就在飯店睡覺，根本沒有空檔觀光，這趟法國行只待了短短3天就返台了。