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70歲丁也恬一生不婚！　「拒11年男友求婚」原因曝光：對他家庭不好

記者黃皓瑋／綜合報導

70歲的女星丁也恬，早年演出《星星知我心》走紅，近期則在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中，飾演洪都拉斯的媽媽「一婆」。她日前登上談話節目《單身行不行》，自曝一生選擇不結婚，更曾因為憂心「對男方家庭不好」，而在交往11年的男友向她求婚時選擇拒絕。

▲▼丁也恬。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲丁也恬自曝曾拒絕交往11年的男友的求婚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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丁也恬自曝從學生時期，就相當嚮往獨自生活的感覺，雖然曾有個交往11年的初戀男友，但她卻在對方求婚時產生遲疑。她坦言：「其實要做人家的媳婦，你得做好多事情。」而她認為自己的性格，與這樣的角色不相符，擔心結婚後會讓男方父母不開心，也會破壞家庭的和諧，因此最後忍痛拒絕了求婚。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》公視蘇義雄經理（前排左）、製作人陳慧玲、丁也恬、蘇晏霈、鍾欣凌、黃姵嘉一起前往宜蘭永安宮參拜 。（圖／公共電視提供）

▲丁也恬（右一）演出《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／公共電視提供）

丁也恬也透露，她曾聽聞男友有一段時間經常借酒澆愁，還一度堅定表示：「如果她（丁也恬）不結婚，我也不結婚。」不過對方後來仍遇上真命天女，步入婚姻並組成了幸福家庭。在面對主持人「會不會有點遺憾」的提問時，丁也恬則坦言不會感到遺憾：「我看到人家快樂，我也很快樂。」

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