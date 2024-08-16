林智妍喝醉爆「池昌旭交的女友全認識」　透露宋慧喬被誇漂亮真實心聲

文／妞新聞

《黑暗榮耀》最美反派惡女「林智妍」又有新作品啦！這次聯手全道嬿、池昌旭，帶著新電影《左輪手槍（Revolver）》登上大螢幕，將變身夜總會老闆娘挑戰緊張刺激的犯罪懸疑題材，她也與男主角池昌旭登上申東燁的YouTube頻道《心酸的哥哥》，本來是宣傳電影，沒想到喝酒喝開了之後，意外大失控。

林智妍爆料「喬妹真實心聲」

池昌旭超爆笑互動全拍下

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▲林智妍、全道嬿、池昌旭合作新電影《左輪手槍（Revolver）》。（圖／NAVER）

▲林智妍與男主角池昌旭登上申東燁的YouTube頻道《心酸的哥哥》。（圖／Youtube／짠한형 신동엽，下同）

首度搭檔合作的兩人，在節目上林智妍透露跟池昌旭初次見面就覺得『對方長得很帥』，暗喻可能演技差強人意只靠臉蛋，但是在《左輪手槍》中的「噴著香水的瘋狗」小混混演技太精湛讓她秒改觀，現場還變身MC追問池昌旭：「照鏡子會覺得自己帥嗎？聽到別人稱讚會厭倦嗎？」在池昌旭表示自己會害羞後透露『也問過宋慧喬一樣的問題』，當時韓劇女神可是回答：「被誇漂亮從不會厭倦」，一席話引發爆笑。

越喝越嗨的一行人，林智妍話匣子大開，池昌旭則是滿臉通紅，當說到自己被說漂亮心情會變好，林智妍整場不停問大家自己漂不漂亮，非常執著在漂亮議題上，直到前輩池昌旭看不下去，忍不住大吼：「夠了！已經很煩了！就說漂亮了啊！」私下相愛相殺的真實互動全被拍下，讓MC也感嘆：「你們感情真的超好欸。」

喝醉失控狂爆料

男神一句話報復成功

出道以來雖然不時在網路上有戀愛傳聞，但從來沒被「抓包」過的池昌旭，坦言：「我的確是從交往到分手都很低調的類型」，沒想到一旁的林智妍語出驚人爆料：「他的女友我都知道是誰，只是沒有問，同樣身為演員，我尊重大家的私下感情生活，OKAY～」，一副全知模樣，讓池昌旭一臉慌張又無語，狂問：「恩？你知道啥？」

林智妍持續狂講：「我很尊重歐巴的感情生活」，接著表示：「長這樣怎麼會有女生放過他，不談戀愛才奇怪吧？」結果在提問遊戲中被池昌旭喊出一個名字『李到晛』報復反制，再度引爆全場笑聲，這集真的太好笑必看。

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