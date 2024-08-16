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提姆波頓新作公開「巴布縮頭怪來了」　珍娜奧特嘉對抗陰間大法師

記者黃庠棻／台北報導

怪才導演提姆波頓推出全新作品《陰間大法師BEETLEJUICE》，故事圍繞著迪茲家族三代多年後的人生，在通往來世的入口被打開後，人間與陰間都開始出現意想不到的麻煩。人類角色包含長大後的莉蒂亞、母親笛麗雅、女兒亞斯翠及癡情的羅瑞，誇張怪誕陰間角色則以陰間大法師為首，加上陰間歐BOB「巴布縮頭怪」、陰間大法師的恐怖前妻桃樂絲、科學怪警長沃夫傑克森，都將帶給觀眾滿滿的驚喜與惡趣味。

▲《陰間大法師BEETLEJUICE》。（圖／華納兄弟提供）

▲提姆波頓新作《陰間大法師BEETLEJUICE》。（圖／華納兄弟提供）

在《陰間大法師BEETLEJUICE》中，長大後的莉蒂亞迪茲（薇諾娜瑞德飾）利用她能看到鬼魂的超自然能力，成為靈異節目《莉蒂亞迪茲之鬼屋》的主持人，但與16歲的女兒亞斯翠（珍娜奧特嘉飾）的關係非常緊繃。亞斯翠則因為她與眾不同的生活方式和對事情的看法，讓她在學校中顯得格格不入，也認為莉蒂亞根本就是一個騙子。

▲《陰間大法師BEETLEJUICE》。（圖／華納兄弟提供）

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▲珍娜奧特嘉飾演亞斯翠。（圖／華納兄弟提供）

而莉蒂亞的母親笛麗雅迪茲（凱薩琳奧哈拉飾）仍然是藝術家，但是現在除了雕塑以外，也會從事行為藝術，但是她的作品多半還是非常荒謬且偏門。敏感的羅瑞（賈斯汀瑟魯斯飾）除了是莉蒂亞的經紀人，也是她的未婚夫，也算是情感上的操控者，因為他很積極地想讓莉蒂亞的演藝生涯更上一層樓。

▲《陰間大法師BEETLEJUICE》。（圖／華納兄弟提供）

▲莉蒂亞迪茲由薇諾娜瑞德飾演。（圖／華納兄弟提供）

在陰間這一端，穿著招牌的黑白條紋西裝，調皮搗蛋的陰間大法師（麥可基頓飾）全身散發迷死人不償命的魅力，又再度找到方法騷擾迪茲一家人。有著寬大墊肩和寬領片的西裝造型，且總是一臉驚恐的陰間歐BOB「巴布縮頭怪」，則專門完成陰間大法師交辦的任務。

▲《陰間大法師BEETLEJUICE》。（圖／華納兄弟提供）

▲陰間大法師由麥可基頓飾演（圖／華納兄弟提供）

桃樂絲（莫妮卡貝魯奇飾）是陰間大法師的前妻，已經死了好幾個世紀，但現在回到來世尋找陰間大法師。而科學怪警長沃夫傑克森（威廉達佛飾）曾經是演員，但在飾演一個嚴肅強悍的角色時死掉了，但死後仍「活出」他的角色，現在也是來世重案組組長。

▲《陰間大法師BEETLEJUICE》。（圖／華納兄弟提供）

▲「巴布縮頭怪」可愛造型受到影迷喜愛。（圖／華納兄弟提供）

《陰間大法師BEETLEJUICE》預售票將於8月22日（週四）正式開賣，購票即可獲得限量A3海報，電影9月5日（週四）2D · IMAX · D-BOX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X版本全台正式上映。

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提姆波頓, 陰間大法師

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