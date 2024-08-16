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千人備餐操死乱彈阿翔　變臉喊「我可以回家了嗎！」

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》全新第四季，將在8月17日每週六晚上 8:00台視首播、晚上10:00 Netflix 上架、週日晚上8:00 八大綜合台播出。全新一季除了姚元浩、吳映潔、莎莎，郭泓志四位老夥伴外，更有曾獲金馬獎、金曲獎、金鐘獎，三金加持肯定的新夥伴乱彈阿翔加入，五人一同挑戰升級版的移動任務，首集大來賓邀來好久不見的老戰友楊銘威加入行列。

▲大夥準備千人餐點很崩潰。（圖／好看娛樂提供）

▲大夥準備千人餐點很崩潰。（圖／好看娛樂提供）

當大家拿到本季第一個任務內容，竟然是要為打火英雄消防弟兄準備1000人份的餐點，得知任務後吳映潔驚訝不已：「一千多人」姚元浩也崩潰的說：「一千多人，比以前多了一個零，怎麼可能！」

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▲亂彈阿翔出席《嗨！營業中》第四季媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲乱彈阿翔想回家。（圖／記者林敬旻攝）

大來賓邀來好久不見的夥伴楊銘威，姚元浩說：「哇！你終於回來了！」立刻給了楊銘威一個大大的擁抱。楊銘威更穿上頭盔頭套、面罩、消防衣褲與消防鞋等等重達20公斤的全套打火裝，更被安排直接深入火場，體驗救火英雄的艱難任務，事後楊銘威驚嚇說：「這不是煮菜節目嗎？我在懷疑我是不是被整了！」

▲大夥準備千人餐點很崩潰。（圖／好看娛樂提供）

▲姚元浩體驗消防人員的工作。（圖／好看娛樂提供）

菜鳥工讀生乱彈阿翔第一次錄影就接受震撼教育，他說：「一開始以為可以遊山玩水了，沒想到竟然是水深火熱爆汗的遊山玩水，第一次錄影還要做餐給1000人，我可以回家了嗎？」

任務開始時，廚房竟然又來了第二位幫手，是演藝圈唯一擁有乙級中餐烹調技術士執照的陳德烈，但他聽到要幫一千人做飯也是傻眼，驚呼我以為是我們一起做一道加菜，沒想到竟然是要做全部的餐點，大家面對壓力都讓廚房火藥味十足！

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