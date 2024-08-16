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范丞丞回應戀情「抵制偷拍」被罵爆！親密片驚見「出軌富商」網催斷交

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星范丞丞被狗仔拍到聚餐時與女生互動親密，疑似戀情曝光，工作室16日發聲明回應，強調「抵制偷拍」。然而網友認為聲明沒有承認也沒有否認戀情，加上聚餐友人包括被踢爆出軌的買超，粉絲灌爆留言「交友謹慎」。

▲▼范丞丞回應戀情聲明被罵爆。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞被拍到聚餐與長髮妹互動親密。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《搜狐娛樂》曝光的影片，范丞丞和買超等人聚餐，身邊坐著一位長相甜美、身材火辣的長髮妹，席間他為長髮妹整理頭髮，任由女方揉他的臉，互動親密。而同席的買超是富二代出身，同時是女星張嘉倪老公，去年（2023）傳出婚變，時常被狗仔拍到帶不同女子上夜店。

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▲▼范丞丞回應戀情聲明被罵爆。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞被拍到幫長髮妹整理頭髮。（圖／翻攝自微博）

▲▼范丞丞席間與女生互動親密，聚餐現場還有富商買超。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞與長髮妹互動親密全被拍，陸媒指出，聚餐現場還有富商買超。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

范丞丞工作室發表聲明，提及近期正專心投入電影拍攝工作，在休息時間與「圈外好友」、「髮小（兒時玩伴）」一同聚餐，卻遭到偷拍，工作室強調，這種偷拍行為嚴重侵犯了范丞丞的合法權益，並堅決抵制偷拍行為，保留追究法律責任的權利。同時工作室呼籲外界停止斷章取義，對於此次事件佔用公共資源，引發大眾討論與猜測，工作室表示歉意。

▲▼范丞丞回應戀情聲明被罵爆。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞工作室聲明。（圖／翻攝自微博）

然而這段聲明未能平息議論，陸網批評范丞丞被揣測戀情一事，沒有承認也沒有否認，持續質疑「真有人覺得揉臉摸頭髮是髮小（兒時玩伴）能做出來的行為嗎」、「這整理頭髮和摸臉是好友或者是髮小該幹的事嗎」、「說句單身很難嗎」。還有大批粉絲見偶像范丞丞與留言「和買超斷交吧」、「遠離買超，交友需謹慎，都長點心吧」、「以後少和某些人玩了」、「遠離買超」、「這麽回應就別怕粉絲集體抗議」、「這種避重就輕的行為連粉絲都騙不了」。

▲▼范丞丞回應戀情聲明被罵爆。（圖／翻攝自微博）

▲網友怒范丞丞與買超聚餐，留言要求斷交、謹慎交友。（圖／翻攝自微博）

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