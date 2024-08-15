地震當下蹲廁所ING…亮哲嚇壞「終於懂多無助」！　眾人同感

記者劉宛欣／綜合報導

今（15日）下午5時06分宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感，且10分鐘連3起地震，後續餘震不斷，許多人紛紛在社群上發文報平安，分享地震當下的情況。近來活躍在八點檔的男星亮哲，稍早也透過臉書透露今天下午地震時，剛好在廁所，讓他直呼「終於懂有多無助！」

▲亮哲地震當下在蹲廁所。（圖／翻攝亮哲臉書）

亮哲15日下午發文寫下「我終於知道地震的時候蹲廁所有多無助了！」句末還附上了哭臉以及馬桶符號，底下網友紛紛附和留言「衝不出去，腳來回跳曼波的感覺」、「洗澡會嚇死，不知如何是好，希望大家都能平安」、「特別是你賽棒到一半」、「聽說廁所是最安全的地方，只好繼續蹲廁所吧」、「上到一半就縮回去了」。

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▲亮哲地震文吸引不少網友迴響。（圖／翻攝亮哲臉書）

15日下午5點多宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感，10分鐘連3起地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富出面說明，這次地震深度9.0公里，屬於極淺層地震，位置較靠近東北邊，因此震度影響很有感，包括宜蘭武塔規模5弱，花蓮和平市、宜蘭市、桃園市三光區、新北新店區也都偵測到4級震度。

吳健富表示，台北市也有偵測到3級震度，部分區域有到4級震度，由於台北市是盆地，波進來會震動，加上高樓效應，民眾感受非常強烈。此次地震成因是一個板塊碰撞前緣的地震，發生比較北邊，研判跟0403花蓮地震無關，是獨立事件，不過一周內還是可能發生規模4.5的地震，因此民眾要隨時注意並做好防震，若收到國家級警報，應先趴下做好防護，等震度結束再作後續相關應變。