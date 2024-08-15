47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

記者顧齊祐／綜合報導

47歲女星何妤玟與化工小開邵天成2020年結束8年婚姻，恢復單身後的她將重心放在工作，除了上節目通告之外，也積極經營著YouTube頻道。時常透過社群平台分享日常的她，近日分享了一系列的泳裝辣照，展現驚人身材，讓網友驚呼「好像大學生」。

▲何妤玟穿上比基尼，模樣像極了大學生。（圖／翻攝自Facebook／何妤玟 Winnie Ho）

何妤玟13日曬出了一系列泳裝美照，畫面中她穿著藍紫色比基尼，展現雪白色的肌膚，戴著復古泳帽，將長髮綁成2條辮子，大方秀出身材曲線，模樣像極了大學生，絲毫看不出她已經是47歲的熟女。

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何妤玟也在文中寫道「如果你的人生一直碰到某些問題，而你總是不斷抱怨又不做改變， 那麼你本人才是個『大問題』，要真正從過去的創傷中痊癒，首先就是承認『你有問題』、誠實與臣服是康復的第一步」。

▲何妤玟47歲體態仍維持相當良好。（圖／翻攝自Facebook／何妤玟 Winnie Ho）

美照曝光後，也吸引網友們朝聖，紛紛留言「畫面太美了」、「好像大學生」、「體態真的很好」、「沒想到你的身材那麼好」、「戴這個泳帽也太可愛了吧」。