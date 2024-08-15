ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

八點檔男星「手機裝定位app」讓妻查勤！　多付20元買鮮奶大吵

記者黃庠棻／台北報導

男星潘逸安主演的戲劇《追分成功》日前下檔，他戲中護妻形象鮮明，獲得不少路人緣，甚至詢問他和老婆Vivian的相處之道。他笑稱，之前總是演反派，三不五時就被人謾罵，這次總算還他「清白」，對於如何維繫夫妻感情，他表示彼此沒有秘密就是秘訣。

▲潘逸安。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲潘逸安跟老婆感情相當好。（圖／艾迪昇傳播提供）

潘逸安透露「Vivian知道我的手機密碼，可以隨時看，她手機還能定位我的手機位置，我在她面前就是赤裸裸的啦！」他更解釋自己作息規律，所有的朋友都介紹給Vivian認識，生活除了在家顧小孩就是拍戲，工作期間為了省麻煩，能讓老婆清楚拍戲班表安排全家行程，再加上老婆是自己社群管理員，乾脆繳出手機，直接讓她操作，避免訊息傳遞造成錯誤。

對此，潘逸安笑說「我真的很沒秘密，就算line都可以讓她看，順便讓她見識我和哥兒們之間的白爛對話。」在老婆面前幾乎沒隱私的生活，他甘之如飴，甚至開心說「有現成的秘書很好呀！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘逸安。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲潘逸安跟老婆感情相當好。（圖／艾迪昇傳播提供）

此外，潘逸安還在手機裝設定位app，能讓老婆隨時知道行蹤，給老婆滿滿安全感，有次也因此app讓他找回手機。原來他和朋友聚會小酌，才一進門，Vivian立刻著急地要他聯絡計程車司機要回手機，潘逸安狀況外直說「手機在我身上呀！」但看了老婆手機的定位app，顯示自己手機正飛快地遠離家中，他才驚覺手機落在計程車上。

▲潘逸安。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲潘逸安跟老婆感情相當好。（圖／艾迪昇傳播提供）

夫妻相處難免拌嘴，柴米油鹽都會是引發點，2人甚至曾為了多付20元買鮮奶鬧脾氣，潘逸安笑說「牙齒都會咬到舌頭，意見不同在所難免。」但他坦言Vivian是他最好的朋友、最了解他的人，2人總會在兒女睡著後，坐在客廳促膝聊天，分享一天彼此的心情，有時一聊就到凌晨2、3點，他溫情對老婆告白「雖然結婚紀念日從第一年的高檔牛排，到接下來的燒烤、再到石鍋拌飯，但這個家很謝謝有妳喔！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《她的日與夜》霸榜串流冠軍！《背著善宰跑》已播4個月仍在前十
  2. 47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生
  3. 台灣孩子回家！舒華、王奕翔登世運再看一次　GOLDEN WAVE這台播出
  4. 八點檔男星「手機裝定位app」讓妻查勤！　多付20元買鮮奶大吵
  5. 楊小迪現身節目「遭爆酒量超好」！　康康揭喝酒糗事：血型A型變XO
  6. 王思聰孩子媽「突曬婚紗照」！爆收豪宅＋天價扶養費　網酸：想嫁想瘋了
  7. 五月天遭爆「大巨蛋跨年場出局」改唱桃園　唱片公司回應了
  8. 八點檔演員「女團出道」登南韓節慶開場！　集訓1個月嗨翻全場
  9. 篠崎泫直播罕談Toyz！　自嘲形象差：不要問有的沒的
  10. 小甜甜離婚1年「突告白新歡」！　情感昇華成長：謝謝你一直愛我

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366