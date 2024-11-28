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獨／台八男神前女友還原交往過程　認「抖音直播打工」心情受影響

記者黃庠棻／台北報導

男星丁力騏近日上《單身行不行》控訴前女友袁儷珊「欠錢不還」，兩人過去因戲結緣交往了2年多的時間，曾在社群網站上大方放閃，只不過雙方分手後這兩天因為「錢」鬧上新聞版面。對此，袁儷珊也透過《ETtoday星光雲》發聲。

▲丁力騏、袁儷珊。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

▲丁力騏、袁儷珊分手。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

袁儷珊接受《ETtoday星光雲》訪問，聲音聽起來相當低落，坦言自己目前心情確實不太好受，還沒看到丁力騏上《單身行不行》的片段，是家人跟朋友通知加關心才得知自己被控「欠錢不還」，她表示過去是對方聽聞她有車貸，看到她有點憂鬱主動詢問，後來更是主動出錢伸出援手，讓她至今都相當感謝。

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▲丁力騏、袁儷珊。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

▲丁力騏、袁儷珊分手。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

不僅如此，袁儷珊也反駁丁力騏控訴她「不工作」，她坦言自己其實沒有拍戲的時候，有在抖音直播打工，賺取生活費補貼，自己平時生活花費很省，開銷也不大，就連男方說的情侶對戒都是在夜市買的，加起來不到一千塊錢。

▲丁力騏、袁儷珊。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

▲袁儷珊反駁了丁力騏的控訴。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

此外，袁儷珊稍早在社群媒體提到丁力騏的脾氣問題，她表示對方確實脾氣不太好，交往期間常常會受到冷暴力處理，但強調「很多兩人在交往的付出，有錢出錢、有力出力，當下都是心甘情願，所以我不會去解釋太多」，更坦言之前對方媽媽生病的時候，自己也都會帶著對方媽媽去醫院看醫生，對於這段感情也有許多付出。

▲丁力騏、袁儷珊。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

▲袁儷珊談及丁力騏對他的控訴。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

【袁儷珊全文】
即使在演戲這條路上，我從來不曾向任何人開口現實生活中的難處

想對他說的是，謝謝他在交往時候，真的很照顧我，也幫助我許多
關於那陣子的房貸和車貸，可能他看到我當時真的很憂鬱，是他當時問了我才說的，然後他自己就無條件幫忙我了

因為我知名度一直沒有很高，所以沒戲拍時候，的確有在抖音直播打工，賺用生活費補貼
平常生活花費也很省，都是基本開銷
連雙方唯一對戒也是在夜市購買的

這個新聞出來後，家人朋友們很關心私訊我，內心真的很難過
但我會化悲憤為力量
好好繼續努力加油拍戲
畢竟我也要對自己的人生負責
自己的貸款會繼續努力完成

很多兩人在交往的付出，有錢出錢、有力出力，當下都是心甘情願，所以我不會去解釋太多，我也能明瞭他稍微放大了金錢數字付出這個部分，因為他其實是很有能力的

關於個性合不合，往往是缺乏溝通
只希望彼此在分開之後，都能更成長
不僅僅在戲劇上，甚至能發展副業
未來都有更好的發展

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