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飯店有人墜樓！狄志為電梯驚見「自殺人」　洗澡傳靈異聲嚇到奪門而出

記者孟育民／台北報導

隨著民俗月到來，祭拜禁忌要特別留心和注意！由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》邀請民俗專家謝沅瑾、資深媒體人狄志為、諮商心理師盧美妏及護理師張廷鈺共同探討曾遭遇過的經歷。狄志為聊及自己有靈異體質，多年前暑假受邀至美國採訪動畫片，被安排入住知名飯店，「起初以為飛出國不用擔心農曆七月的問題，沒想到還是發生不可思議的遭遇。」

▲▼狄志為聊及多年在每國的靈異體驗。（圖／和展影視提供）

▲《震震有詞》聊鬼月不敬亂求出代誌。（圖／和展影視提供）

他說到飯店準備辦理入住時，外頭一堆救護車、警車，當下聽說有人墜樓過世，跟同業面面相覷，還是趕緊入住休息，「飯店樓層共15層樓，我跟同業分別住14跟13樓，一起進電梯時看到一位黑人，從外表上看來是飯店工作人員，我們進電梯時他已經按了R樓，兩眼無神往上看，我們都沒有交談便各自進入房間。」

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▲▼狄志為聊及多年在每國的靈異體驗。（圖／和展影視提供）

▲狄志為聊及多年在每國的靈異體驗。（圖／和展影視提供）

狄志為說他習慣進房後先開電視、開音樂，當他去洗澡時，耳朵突然聽到非常清楚的「help、help～」他想音樂不可能會傳出這種聲音，匆忙之間趕緊洗完，拿起吹風機時燈突然閃了一下，嚇得他跑出浴室門，此時房內電話響了，「同業打來要我看新聞頻道正在報導這棟飯店有人墜樓，畫面上自殺者的照片就是電梯內那位黑人。」

狄志為安撫同業叫她關掉電視不要胡思亂想，兩人電話掛掉後突然一陣急促敲門聲，「同業來說她掛掉電話後直覺往落地窗看，疑似看到有東西墜落，原本關掉的電視突然打開報導這則新聞。」嚇得兩人趕緊問飯店有沒有其他低樓層房間可以更換，希望離頂樓越遠越好。

狄志為說事情過去十多年了，黑人的模樣一直存在他記憶裡。對此謝沅瑾老師表示：「有的人在離開的一瞬間不知道自己已經離世了，加上狄志為跟同業的體質，對方知道他們有看到他，因此向他們求助發出help訊號。」

 

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