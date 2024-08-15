媽媽身體萎縮！趙樹海心疼「她無法吞嚥」　淚崩憶往事：母當掉戒指籌學費

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐15》來賓邀請到知名男星趙樹海，是80年代的當紅主持人，同時也有歌手、作詞作曲者、演員的身分，兒子趙又廷也以演員的身分同樣活躍於演藝圈。這次透過節目《誰來晚餐》拜訪一群住在銀髮宅的長輩粉絲共進晚餐，趙樹海一上桌便要求先來碗熱湯，原來是他對於養生相當有研究，談到養生話題話匣子就停不下來，年過70的他氣色紅潤，還被長輩們稱讚皮膚好、直喊他為「趙老弟」，讓他聽了又開心、又害羞笑得合不攏嘴。

▲趙樹海擔任《誰來晚餐15》來賓。（圖／公視提供）



面對這群開朗的高齡粉絲們，讓趙樹海忍不住想起自己的媽媽，趙媽媽80歲時身體開始萎縮退化，最後甚至退化到喉嚨也無法吞嚥讓他相當不捨。趙樹海回憶起小時候母親為了籌措他們的學費，不惜將自己相當珍貴的戒指給當掉，讓年幼的趙樹海銘記在心，發願有朝一日要把這個戒指買回來還給媽媽。可惜最後戒指找不回來，講到這段往事還是讓他忍不住哽咽，不過多年後，趙樹海的太太又買了近似的戒指送給媽媽，一家人的感情也更加的緊密。

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▲趙樹海談到媽媽落淚。（圖／公視提供）



對於親子關係的維繫，趙樹海認為身教很重要，坦言自己相當嚮往三代同堂的生活型態，他表示：「我是贊成三代同堂的人，這樣彼此之間才可以互相取得各有的優點，當你成為母親的時候，才知道如何做子女；你孩子看著你對待父母，這就是學習嘛！小孩子就是學習長大的，才學到說，未來你的家庭是什麼樣的日子、要怎麼樣去過。」

▲▼趙樹海被銀髮粉絲稱「趙老弟」笑得樂開懷。（圖／公視提供）





但趙樹海也強調自己並不會堅持一定要三代同堂，甚至等未來年紀再更大時，也不排斥住進銀髮宅生活，他開玩笑說只有一個缺點需要克服：「就是缺乏年輕人的活力！中間沒有年輕人出現，大家見面都只會聊這邊不好、那邊痛、看醫生…都在講這個；年輕人比經歷，老了就比病歷嘛！」這番誠實的言論也讓眾人哈哈大笑。