YTR安啾捷運站遇路人搭話！　還原過程道歉了：很少這麼冷漠

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber安啾（Anjou）因開箱「倉鼠合唱團」影片爆紅，平時會在社群分享日常的她，最近在IG限動發文透露，在捷運站前遇到一名陌生人向她搭話，不過她當下選擇冷漠回應，事後才驚覺自己沒確認對方是不是觀眾，因此心中感到有些愧疚，「如果是的話先跟你道歉。」

▲安啾平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／anjouclever）

安啾提到，該陌生人上前詢問她是否在等人，但她想到捷運站附近若出現主動攀談的人，多半都有奇妙企圖，所以當下表現出來的反應相當冷漠，直接告知對方自己要回家，並未多作交談。她在文中坦言，自己很少這麼冷漠，這種反應也讓她感到有些不自在，事後更開始反思當時的反應，覺得或許沒有足夠仔細地確認，對方是否是她的觀眾或粉絲。

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▲安啾發文透露自己對路人的態度很冷淡。（圖／翻攝自Instagram／anjouclever）

然而，這種念頭讓安啾感到些許愧疚，因此她在文末真誠地向當時那位陌生人喊話，表示如果對方真的是她的觀眾，她在此先表達歉意，同時也希望，對方能夠理解她當下的反應並非有意冒犯，並在文末附上一個哭臉的表情符號。