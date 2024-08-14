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高英軒錄影爆意外「舊傷突復發」！　忍痛5小時才就醫：這是當藝人的硬傷

記者孟育民／台北報導

《啊喔！最Kiang駐村小隊》駐村倒數兩天進行片頭曲拍攝，動員了獅潭鄉內數個村多達百人封街共舞。因為是以一鏡到底拍攝，需要一次到位，對製作團隊是很大的挑戰。然而開錄沒多久就頻傳意外，包括中途下雨、整串道具空飄球被放飛、攝影師行進過程撞倒孩童......，其中就以「主任」高英軒腳踝脫臼最嚴重，硬撐著傷完成任務。

▲▼高英軒受傷。（圖／客家電視台提供）

▲高英軒受傷。（圖／客家電視台提供）

高英軒回憶當下表示：「腳踝脫臼是我的舊傷，已經很多年沒有發生了，但當天聽到『啪』一聲，因為我本身是運動員，就知道出狀況了。」隊長洪都拉斯說：「事情發生時大家等了很久，然後就有人跟我講英軒抽筋了，我想說抽筋還好啊，然後走過去看卻疑惑怎麼在冰敷了？！」當時所有人都嚇到了，而獅潭僅有一間小診所也無法做進一步處理，高英軒為了不耽誤拍攝，在協同拍攝的消防隊員簡易包紮與固定後，就緩緩的移動至拍攝最後的定位點，硬撐著完成。

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▲▼高英軒受傷。（圖／客家電視台提供）

▲▼高英軒強撐完工作才就醫。（圖／客家電視台提供）

▲▼高英軒受傷。（圖／客家電視台提供）

片頭曲從彩排到拍攝結束，足足用了近八個小時，從一早的神采奕奕，到了下午已顯疲態。高英軒大約下午三點受傷，勉強拍攝完成後加上路程，直到晚上八點才趕到醫院急診照X光，再轉往臺中熟識的復健科進行診療，他無奈說：「這是當藝人的硬傷，一定要等拍完才能治療，沒有辦法！」
 

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