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短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）因甜美外型圈粉不少人，更成為許多球迷心中的啦啦隊女神，平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享日常的她，今（14）日大方PO出一系列自己在綠島的比基尼辣照，害羞表示：「終於有機會在綠島秀一波。」貼文一出，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）▲短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

▲短今是許多球迷心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

透過短今分享的照片可見到，她身穿一件淺粉色的亮片比基尼，上衣設計相當簡約且完美展現她傲人的好身材。短今把頭髮編成側邊辮子，搭配一副大型黑色太陽眼鏡，整體形象既時尚又自在。她對鏡頭露出淡淡的微笑，表情甜美且自然，似乎正在享受與大自然親近的美好時光。

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在其他張照片中，短今站在礁石與淺水區之間，做出略微側身的動作，她時而把雙手自然垂放，時而把手撐在額頭上方，似乎正在遮擋陽光或凝視遠方。她對鏡頭露出輕鬆愉悅的表情，背景的藍天白雲與遼闊的海景，充滿度假的愉快氛圍，完美展現她熱愛大自然與戶外活動的一面。

▲短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）▲短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

▲短今在社群分享綠島辣照。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

為此，短今在文中透露，這套亮片比基尼是她6年前買的，但一直沒機會穿上，不過這次終於能在綠島「秀一波」。一系列的照片曝光後，除了吸引不少網友朝聖按讚之外，同時也留言表示「太正了」、「怎麼可以這麼美」、「鼻血噴發中」，紛紛大讚她的身材實在太火辣，彷彿美人魚的化身。

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關鍵字

短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀

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